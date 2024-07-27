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Головкин сделал заявление после первой медали Казахстана на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Александра Ле и Ислам Сатпаев (справа) на олимпийском пьедестале
Александра Ле и Ислам Сатпаев (справа). Фото: ALAIN JOCARD/AFP via Getty Images

Президент Национального олимпийского комитета Республики Казахстан Геннадий Головкин поздравил первых отечественных призером Олимпиады-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

В субботу Александра Ле и Ислам Сатпаев выиграли бронзу в соревнованиях смешанных дуэтов по пулевой стрельбе из винтовки с 10 метров.

"Дорогие Ислам и Александра! От имени Национального олимпийского комитета и себя лично искренне поздравляю вас с завоеванием первой медали на Олимпийских играх в Париже!
Вы, безусловно, порадовали нас в первый же день, задав тон всей олимпийской сборной.  Впервые после Олимпиады в Атланте Казахстан снова на олимпийском пьедестале в пулевой стрельбе. Этим достижением вы продемонстрировали свое мастерство и упорство, вписав свои имена в олимпийскую историю нашей страны.
Символично, что вы, Ислам, завоевали первую квоту на Олимпиаду в Париже и теперь стали первым обладателем олимпийской медали. Пусть эта награда станет началом ярких побед для всей нашей сборной на Играх в Париже", — заявил Головкин.

Ле и Сатпаев уже получили свои медали в ходе церемонии награждения. Успех спортсменов также прокомментировала главный тренер сборной Казахстана по пулевой стрельбе Ольга Довгун. В специальном материале мы рассказали интересные факты из биографии первых призеров от страны на Олимпиаде-2024.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140566-golovkin-sdelal-zayavlenie-posle-pervoy-medali-kazahstana-na-olimpiade-2024/

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