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Казахстанка заняла 11-е место в стрельбе из пистолета на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанская девушка-стрелок Ирина Юнусметова
Ирина Юнусметова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская спортсменка Ирина Юнусметова не смогла пробиться в финал Олимпиады-2024 в пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, передает корреспондент NUR.KZ.

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В субботу в этой дисциплине состоялся квалификационный раунд. В нем приняли участие 44 спортсменки.

Юнусметова набрала 574 очка и заняла 11-е место. В финал попали обладательницы восьми лучших результатов. От восьмой строчки казахстанка отстала на три очка.

Это была единственная дисциплина, в которой Юнусметова заявлена на Олимпиаду-2024. Ранее в аналогичном мужском турнире казахстанец Никита Чирюкин также не попал в финал, так как занял 15-е место в квалификации.

При этом стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев принесли национальной сборную первую медаль Олимпиады-2024. Они выиграли бронзу в турнире смешанных пар по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140581-kazahstanka-zanyala-11-e-mesto-v-strelbe-iz-pistoleta-na-olimpiade-2024/

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