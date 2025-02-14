Антирекорд и четвертое место в общем зачете: итоги Азиады-2025 для Казахстана

Сборная Казахстана стала четвертой в общекомандном зачете зимних Азиатских игр 2025 года, которые прошли в китайских Харбине и Ябули, передает корреспондент NUR.KZ.
В заключительный день соревнований мужская национальная сборная по хоккею победила в финале и забрала золото, женская — заняла второе место.
В итоге команда Казахстана завершила Азиаду-2025 с 20 медалями. Представители республики выиграли четыре золотых, девять серебряных и семь бронзовых наград.
Чемпионами, помимо хоккеистов, стали мужская сборная по шорт-треку (в эстафете), фристайлисты Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев (синхронные прыжки в лыжной акробатике) и биатлонист Владислав Киреев (в спринте).
Общий зачет традиционно формируется по числу медалей высшей пробы. Казахстан по этому показателю занял четвертое место, уступив Китаю (32), Южной Корее (16) и Японии (10). По одному золоту выиграли представители Филиппин и Узбекистана.
Сборная Казахстана показала худший результат в своей истории по числу наград высшей пробы на зимних Азиатских играх. Предыдущий антирекорд (шесть золотых медалей) был установлен в 2007 году.
По общему количеству наград (20) национальная команда повторила результат Азиады-2003. Антирекорд (18) был установлен в 2007 году.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2220824-antirekord-i-chetvertoe-mesto-v-obshchem-zachete-itogi-aziady-2025-dlya-kazahstana/