Сборная Казахстана по хоккею одержала разгромную победу и стала чемпионом Азиады-2025

Мужская сборная Казахстана по хоккею с шайбой стала победителем зимних Азиатских игр 2025 года в китайских Харбине и Ябули, передает корреспондент NUR.KZ.

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В пятницу в финале соревнований команда встретилась с японцами. Сборная Казахстана под руководством Олега Болякина одержала "сухую" разгромную победу со счетом 5:0.

По одной шайбе забросили Андрей Буяльский (18 минута), Дмитрий Бреус (22) и Роман Старченко (38, в большинстве). Дубль оформил Кирилл Панюков (43, 45), который второй гол забил в большинстве. Андрей Шутов отразил все 13 бросков в створ своих ворот.

Сборная Казахстана выиграла все восемь матчей на турнире в основное время с общим счетом 73:4. Команда стала пятикратным чемпионом Азиатских игр. Еще дважды она брала серебряные медали.

Бронзовыми призерами в Харбине стали представители Южной Кореи, которые в матче за третье место обыграли китайцев со счетом 5:2.

Напомним, в женском турнире сборная Казахстана взяла серебряные медали.

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