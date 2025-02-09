Сборная Казахстана по шорт-треку завоевала золото на зимней Азиаде-2025

Мужская сборная Казахстана по шорт-треку триумфально выступила в эстафете на 5000 метров на зимней Азиаде, которая проходит в китайских городах Харбине и Ябули, передает корреспондент NUR.KZ.
Команду в финале в этой дисциплине представили Глеб Ивченко, Денис Никиша, Мерсаид Жаксыбаев и Адиль Галиахметов.
По итогам забега на 5000 метров отечественные шорт-трекисты показали время 6 минут и 59,415 секунды, что позволило им занять итоговое первое место.
После контактной борьбы на финише судьи дисквалифицировали сборную Южной Кореи. Серебро выиграли японцы, бронзу — китайцы.
Это первое золото и шестая медаль сборной Казахстана на Азиаде-2025. Ранее в воскресенье серебряную награду в женской эстафете на дистанции 3000 метров принесли отечественные шорт-трекистки.
На этом программа соревнований по шорт-треку на Азиатских играх завершилась.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219120-sbornaya-kazahstana-po-short-treku-zavoevala-zoloto-na-zimney-aziade-2025/