Сборная Казахстана по шорт-треку завоевала золото на зимней Азиаде-2025

Мужская сборная Казахстана по шорт-треку триумфально выступила в эстафете на 5000 метров на зимней Азиаде, которая проходит в китайских городах Харбине и Ябули, передает корреспондент NUR.KZ.

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Команду в финале в этой дисциплине представили Глеб Ивченко, Денис Никиша, Мерсаид Жаксыбаев и Адиль Галиахметов.

По итогам забега на 5000 метров отечественные шорт-трекисты показали время 6 минут и 59,415 секунды, что позволило им занять итоговое первое место.

После контактной борьбы на финише судьи дисквалифицировали сборную Южной Кореи. Серебро выиграли японцы, бронзу — китайцы.

Это первое золото и шестая медаль сборной Казахстана на Азиаде-2025. Ранее в воскресенье серебряную награду в женской эстафете на дистанции 3000 метров принесли отечественные шорт-трекистки.

На этом программа соревнований по шорт-треку на Азиатских играх завершилась.

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