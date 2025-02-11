Казахстанские биатлонисты выиграли золото и серебро в спринте на Азиаде-2025

Два казахстанских биатлониста попали на пьедестал первой мужской гонки зимних Азиатских игр 2025 года, которые проходят в Китае, передает корреспондент NUR.KZ.

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Во вторник состоялся спринт на 10 километров с двумя огневыми рубежами. Казахстан представляли четыре спортсмена.

Победу в гонке с одним промахом одержал Владислав Киреев, а серебро выиграл Вадим Куралес, который дважды ошибся на стрельбище и уступил чемпиону 25,7 секунды. Тройку призеров замкнул китаец Цан Гу (+29,7), допустивший один промах.

Еще один казахстанец Асет Дюсенов трижды ошибся на огневых рубежах и занял шестое место (+53,2). Александр Мухин с пятью промахами расположился строчкой ниже (+1:16,4).

Золото Киреева стало для национальной команды третьим на Азиаде-2025. Ранее на высшую ступень пьедестала поднимались мужская сборная по шорт-треку и дуэт фристайлистов в лыжной акробатике.

В программе биатлона на Азиатских играх остались две классические эстафеты. Они запланированы на 13 февраля.

Напомним, в женском биатлонном спринте во вторник лучшая из казахстанок Арина Крюкова остановилась в шаге от медали.

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