Казахстанские хоккеистки выиграли серебряные медали Азиады-2025

Женская сборная Казахстана по хоккею с шайбой заняла второе место на зимних Азиатских играх 2025 года в китайском Харбине, передает корреспондент NUR.KZ.

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Ранее в пятницу команда одержала победу над Южной Кореей (3:0) в своем заключительном матче финального этапа. Окончательно таблица сформировалась по итогам следующей встречи, в которой японки разгромили китаянок со счетом 8:1.

Такой результат позволил сборной Казахстана с шестью очками остаться на второй позиции и завершить турнир с серебряными медалями. Японки с максимальными девятью баллами заняли первое место, а китаянки забрали бронзовые награды.

Казахстанские хоккеистки попадали на пьедестал всех зимних Азиатских игр, в которых принимали участие. Ранее команда по три раза забирала золотые и бронзовые медали.

Женскую национальную сборную на Азиаде-2025 возглавлял тренерский штаб Александра Тебенкова.

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