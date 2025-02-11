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Казахстанские фристайлисты стали чемпионами Азиады-2025 в синхронных прыжках

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Казахстанские фристайлисты Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев (слева направо)
Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев (слева направо). Фото: Нургали Жумагазы / Национальный олимпийский комитет

Мужская сборная Казахстана по лыжной акробатике одержала победу на зимних Азиатских играх 2025 года, которые проходят в Китае, передает корреспондент NUR.KZ.

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В турнире по смешанным прыжкам страну представили два дуэта.

Роман Иванов и Шерзод Хаширбаев оказались сильнейшими в этой дисциплине. В лучшей попытке они набрали 97,92 балла и опередили всех конкурентов.

Серебряными и бронзовыми призерами стали представители Китая — Гэн Ху / Ян Юхэн (93,48) и Ли Синпэнь / Ци Гуанпу (91,57).

Еще один казахстанский дуэт Асылхан Асан и Динмухаммед Райымкулов остановился в шаге от пьедестала и занял четвертое место (83,96).

Золото фристайлистов стало вторым для национальной сборной на Азиаде-2025. Ранее победу одержала мужская сборная по шорт-треку в эстафете.

Соревновательная программа в лыжной акробатике завершилась. Казахстанские фристайлисты суммарно выиграли одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. Напомним, ранее во вторник на пьедестал в женских синхронных прыжках попали Аяна Жолдас и Ардана Маханова.

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Азиада-2025
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2219664-kazahstanskie-fristaylisty-stali-chempionami-aziady-2025-v-sinhronnyh-pryzhkah/