Гимнаста Наримана Курбанова наградили серебром Олимпиады-2024 (фото)

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов получил серебряную медаль летней Олимпиады-2024 в Париже на церемонии награждения, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу спортсмен занял второе место в финале упражнений на коне. Курбанов стал первым казахстанским гимнастом, который выиграл олимпийскую медаль. Его серебро — четвертая награда национальной команды в Париже.

Церемония награждения состоялась на арене "Берси" сразу по окончании финала. Вместе с Курбановым на пьедестал поднялись американец Стивен Недорошик (бронза) и ирландец Рис МакЛенаган, который впервые стал олимпийским чемпионом.

После награждения призеры позировали для общего фото. Также они сделали совместное селфи на пьедестале.

Выступление Курбанова стало последним для сборной Казахстана по спортивной гимнастике на Олимпиаде-2024. Ранее Милад Карими занял 24-е место в многоборье и показал пятый результат в вольных упражнениях.

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