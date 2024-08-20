"Внешний слой отходит": на качество олимпийских медалей пожаловались казахстанские спортсмены

О плохом качестве медалей рассказали призеры Олимпийских игр. Из-за того, что их держали в руках, начал отходить внешний слой, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга на площадке РСК представители СМИ отметили, что американский бронзовый призер Олимпийских игр ранее пожаловался на качество медалей. Казахстанские спортсмены, как выяснилось, тоже это отметили.

"Еще до того, как я получила медаль, я видела такую информацию в интернете. Сейчас из-за того, что мы часто держим наши медали в руках, качество стало хуже, честно сказать. Внешний слой немного отходит. Но сама медаль очень красивая. Сколько у меня имеется медалей в боксе, эта самая красивая", - ответила бронзовый призер в женском боксе Назым Кызайбай.

"Во Франции мы носили наши медали только на шее. Но когда прилетели в аэропорт, то все начали держать их в руках, трогать, а потом еще дома и на мероприятиях. Внешний вид немного изменился, но дизайн действительно очень сильный, очень понравился", - сообщил бронзовый призер в дзюдо Гусман Кыргызбаев.

Золотая медаль Олимпиады 2024 года. Фото: Alex Pantling/Getty Images

Также на брифинге казахстанские призеры Олимпиады рассказали, насколько их мотивировали денежные выплаты.

Отметим, сегодня аким Алматы Ерболат Досаев наградил призеров Олимпийских игр денежными и жилищными сертификатами и вручил им ключи от автомобилей.

Напомним, ранее мы рассказывали, как олимпийских чемпиона Елдоса Сметова и призера Гусмана Кыргызбаева встретили в аэропорту Алматы. Так же, с песнями и баурсаками, встречали и других олимпийцев.