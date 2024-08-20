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Насколько мотивировали денежные выплаты, рассказали казахстанские призеры Олимпиады

Опубликовано:

Нариман Курбанов, Александра Ле и Ислам Сатбаев
Нариман Курбанов, Александра Ле и Ислам Сатбаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во время брифинга на площадке РСК журналисты задали призерам Олимпийских игр вопрос о том, являлись ли призовые деньги для них главной мотивацией, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист поинтересовалась у спортсменов, боролись бы они за медали, если бы призовые деньги не выплачивались.

"Я считаю, что главная мотивация для спортсмена – перебороть себя и показать свой город, свою страну в наилучшем свете на мир, показать все старания, ради чего спортсмен шел по этому олимпийскому пути. Никакие деньги и призовые не сравнятся с теми ощущениями и эмоциями, которые мы получили на пьедестале", - ответила бронзовый призер в пулевой стрельбе Александра Ле.

Отметим, сегодня аким Алматы Ерболат Досаев наградил призеров Олимпийских игр денежными и жилищными сертификатами и вручил им ключи от автомобилей.

Напомним, ранее мы рассказывали как олимпийских чемпиона Елдоса Сметова и призера Гусмана Кыргызбаева встретили в аэропорту Алматы. Так же, с песнями и баурсаками, встречали и других олимпийцев.

Также мы рассказывали, сколько призовых положено нашим спортсменам. Отметим, выплаты положены не только медалистам, но и тем, кто займет четвертое, пятое или шестое места. Суммы выплат в зависимости от вклада спортсмена будут варьироваться от 3 тыс. до 250 тыс. долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2150958-naskolko-motivirovali-denezhnye-vyplaty-rasskazali-kazahstanskie-prizery-olimpiyskih-igr/

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