Насколько мотивировали денежные выплаты, рассказали казахстанские призеры Олимпиады

Во время брифинга на площадке РСК журналисты задали призерам Олимпийских игр вопрос о том, являлись ли призовые деньги для них главной мотивацией, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист поинтересовалась у спортсменов, боролись бы они за медали, если бы призовые деньги не выплачивались.

"Я считаю, что главная мотивация для спортсмена – перебороть себя и показать свой город, свою страну в наилучшем свете на мир, показать все старания, ради чего спортсмен шел по этому олимпийскому пути. Никакие деньги и призовые не сравнятся с теми ощущениями и эмоциями, которые мы получили на пьедестале", - ответила бронзовый призер в пулевой стрельбе Александра Ле.

Отметим, сегодня аким Алматы Ерболат Досаев наградил призеров Олимпийских игр денежными и жилищными сертификатами и вручил им ключи от автомобилей.

Напомним, ранее мы рассказывали как олимпийских чемпиона Елдоса Сметова и призера Гусмана Кыргызбаева встретили в аэропорту Алматы. Так же, с песнями и баурсаками, встречали и других олимпийцев.

Также мы рассказывали, сколько призовых положено нашим спортсменам. Отметим, выплаты положены не только медалистам, но и тем, кто займет четвертое, пятое или шестое места. Суммы выплат в зависимости от вклада спортсмена будут варьироваться от 3 тыс. до 250 тыс. долларов.