Машины и сертификаты на квартиры подарили призерам Олимпиады в Алматы (фото)

Аким Алматы Ерболат Досаев наградил призеров Олимпийских игр денежными и жилищными сертификатами и вручил им ключи от автомобилей. Об этом сообщили в акимате города, передает NUR.KZ.
Аким мегаполиса встретился с алматинскими спортсменами, участвовавшими в Олимпийских играх в Париже, и поздравил их с успешным выступлением. Среди спортсменов - серебряный призер, гимнаст Нариман Курбанов, бронзовые призеры – дзюдоист Гусман Кыргызбаев, боксерша Назым Кызайбай, а также спортсмены по пулевой стрельбе Александра Ле и Ислам Сатпаев.
"Приятно отметить, что спортсмены Алматы в составе Национальной сборной принесли в копилку наибольшее количество медалей для Казахстана. Благодаря вашему таланту, упорству и трудолюбию вы достигли значимых, исторических побед, заслужили искреннее уважение казахстанцев и внесли свой весомый вклад в развитие мирового спорта. Вы являетесь ярким примером отношения к своему любимому делу и к своей стране", - отметил аким Алматы.
Ерболат Досаев вручил Нариману Курбанову сертификат на двухкомнатную квартиру, а Гусману Кыргызбаеву, Назым Кызайбай, Александре Ле и Исламу Сатпаеву – на однокомнатные.
Кроме того, спортсменам подарили денежные сертификаты по 5 и 4 миллиона тенге и ключи от новых машин. Также Нариману Курбанову спонсоры подарили еще одну квартиру.
Отмечается, что денежными сертификатами были поощрены все алматинские спортсмены, представлявшие страну на Олимпиаде, и тренерский состав.
Присутствовавшие на встрече олимпийцы подчеркнули, что тронуты поддержкой алматинцев и всего казахстанского народа, без которой не было бы и их побед, и которую они ощущали на протяжении всей игры. Также они поблагодарили главу города Ерболата Досаева за внимание со стороны акимата.
Напомним, ранее мы рассказывали как олимпийских чемпиона Елдоса Сметова и призера Гусмана Кыргызбаева встретили в аэропорту Алматы. Так же, с песнями и баурсаками, встречали и других олимпийцев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2150871-kvartiry-i-mashiny-podaril-prizeram-olimpiady-v-akimat-almaty/