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Сакен Бибосынов опроверг слухи об уходе из сборной на фоне отставки главного тренера

Опубликовано:

Қазақстандық боксшы Сәкен Бибосынов
Қазақстандық боксшы Сәкен Бибосынов. Фото: Ben McShane/Sportsfile via Getty Images

Представитель сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов прокомментировал на своей странице в Instagram информацию об уходе из национальной команды вслед за Мырзагали Айтжановым, передает NUR.KZ.

Чемпион мира 2021 года заявил в Instagram-stories, что появившаяся информация касательно его ухода из сборной после отставки с поста главного тренера его личного наставника Мырзагали Айтжанова является лживой.

"В стране много разных людей. Что только ни сделают, чтобы собрать аудиторию. Эти слова - лживая информация. Я не бросил бокс", - заявил Бибосынов.
instagram stories Сакена Бибосынова
instagram stories Сакена Бибосынова. Фото: instagram.com / sakenbibosinov

Напомним, 14 августа Казахстанская федерация бокса официально объявила об отставке тренерского штаба мужской команды после выступления на Олимпиаде-2024. В числе уволенных оказался главный наставник Мырзагали Айтжанов.

После этого поклонники отечественного бокса стали активно поддерживать специалиста в социальных сетях.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2150503-saken-bibosynov-oproverg-sluhi-ob-uhode-iz-sbornoy-na-fone-otstavki-glavnogo-trenera/

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