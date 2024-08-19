Сакен Бибосынов опроверг слухи об уходе из сборной на фоне отставки главного тренера

Представитель сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов прокомментировал на своей странице в Instagram информацию об уходе из национальной команды вслед за Мырзагали Айтжановым, передает NUR.KZ.

Чемпион мира 2021 года заявил в Instagram-stories, что появившаяся информация касательно его ухода из сборной после отставки с поста главного тренера его личного наставника Мырзагали Айтжанова является лживой.

"В стране много разных людей. Что только ни сделают, чтобы собрать аудиторию. Эти слова - лживая информация. Я не бросил бокс", - заявил Бибосынов.

instagram stories Сакена Бибосынова. Фото: instagram.com / sakenbibosinov

Напомним, 14 августа Казахстанская федерация бокса официально объявила об отставке тренерского штаба мужской команды после выступления на Олимпиаде-2024. В числе уволенных оказался главный наставник Мырзагали Айтжанов.

После этого поклонники отечественного бокса стали активно поддерживать специалиста в социальных сетях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.