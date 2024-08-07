Песни, флаги, баурсаки: как призеров Олимпиады встретили в аэропорту Алматы (фото)

Сегодня утром в Алматы встречали олимпийских призеров - сборную Казахстана по пулевой стрельбе и спортивной гимнастике, передает корреспондент NUR.KZ.

Среди прибывших серебряные и бронзовые призёры – Александра Ле, Ислам Сатпаев, Нариман Курбанов.

Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Олимпийцев традиционно встречали болельщики, друзья, родные и близкие. Для спортсменов организовали целое мероприятие с песнями, баурсаками. Множество флагов и плакатов украшало зал встречи прилетающих в аэропорту.

Ислам Сатпаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Там же Сатпаева и Курбанова наградили еще одной медалью - "Ел қорғаны", которой отмечают отличившихся военнослужащих.

Нариман Курбанов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Александра Ле. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, Наримана Курбанова ждал еще один сюрприз - сертификат на 1 млн тенге. Такой же сертификат вручат и Миладу Карими. Лидер сборной Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими выступил в финале Олимпиады-2024 в вольных упражнениях и занял пятое место.

Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Ислам Аманқос

Отметим, казахстанские стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев стали первыми спортсменами на этой Олимпиаде, кто выиграл медаль. Представитель сборной Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов попал на пьедестал в финале Олимпиады-2024 в упражнении на коне, получив серебряную медаль.

Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков