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Песни, флаги, баурсаки: как призеров Олимпиады встретили в аэропорту Алматы (фото)

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Встреча олимпийцев
Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня утром в Алматы встречали олимпийских призеров - сборную Казахстана по пулевой стрельбе и спортивной гимнастике, передает корреспондент NUR.KZ.

Среди прибывших серебряные и бронзовые призёры – Александра Ле, Ислам Сатпаев, Нариман Курбанов.

Встреча олимпийцев
Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Олимпийцев традиционно встречали болельщики, друзья, родные и близкие. Для спортсменов организовали целое мероприятие с песнями, баурсаками. Множество флагов и плакатов украшало зал встречи прилетающих в аэропорту.

Ислам Сатпаев
Ислам Сатпаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Там же Сатпаева и Курбанова наградили еще одной медалью - "Ел қорғаны", которой отмечают отличившихся военнослужащих.

Нариман Курбанов
Нариман Курбанов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Александра Ле
Александра Ле. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, Наримана Курбанова ждал еще один сюрприз - сертификат на 1 млн тенге. Такой же сертификат вручат и Миладу Карими. Лидер сборной Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими выступил в финале Олимпиады-2024 в вольных упражнениях и занял пятое место.

Встреча олимпийцев
Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Ислам Аманқос

Отметим, казахстанские стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев стали первыми спортсменами на этой Олимпиаде, кто выиграл медаль. Представитель сборной Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов попал на пьедестал в финале Олимпиады-2024 в упражнении на коне, получив серебряную медаль.

Встреча олимпийцев
Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев
Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев
Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев
Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев
Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев
Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев
Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев
Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Встреча олимпийцев
Встреча олимпийцев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145579-pesni-flagi-baursaki-kak-prizerov-olimpiady-vstretili-v-aeroportu-almaty-foto/

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