Сборная США по баскетболу драматичным камбэком вырвала путевку в финал Олимпиады-2024

Сборная США по баскетболу совершила камбэк и одержала победу над командой Сербии на полуфинальной стадии Олимпийских игр в Париже-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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В первой четверти американская команда завладела инициативой, но быстро ее упустила. Сербия во главе с лидером сборной Николой Йокичем выиграла стартовый отрезок - 31:23.

Во второй и третьей десятиминутках сербы продолжали удерживать преимущество в счете. Отрыв от действующих олимпийских чемпионов после трех четвертей вырос - 76:65.

В заключительном периоде сборная США активно сокращала отставание. Однако сербы удерживали преимущество - во многом благодаря действиям Йокича и Николы Милутинова. Однако за 3,5 минуты до финальной сирены сборная США сумела сравнять счет, а потом и вовсе вышла вперед благодаря трехочковому броску от Стефена Карри.

В последние моменты матча американцы упрочили собственное преимущество. Итоговый счет - 95:91 в пользу сборной США, которая в финале Олимпиады-2024 сыграет с Францией. Сербия же поборется в матче за бронзовые медали с Германией.

Отметим, что американская команда собрала лучший состав на главный старт четырехлетия из топовых звезд НБА. Сборная США может обновить собственный рекорд по числу титулов олимпийских чемпионов, которых у нее пока 16.

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