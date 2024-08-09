Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная США по баскетболу драматичным камбэком вырвала путевку в финал Олимпиады-2024

Опубликовано:

Полуфинальный матч США - Сербия на Олимпиаде-2024
Полуфинальный матч США - Сербия на Олимпиаде-2024. Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Сборная США по баскетболу совершила камбэк и одержала победу над командой Сербии на полуфинальной стадии Олимпийских игр в Париже-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Более 10 тысяч человек поприветствовали казахстанского призера Олимпиады в центре Парижа

В первой четверти американская команда завладела инициативой, но быстро ее упустила. Сербия во главе с лидером сборной Николой Йокичем выиграла стартовый отрезок - 31:23.

Во второй и третьей десятиминутках сербы продолжали удерживать преимущество в счете. Отрыв от действующих олимпийских чемпионов после трех четвертей вырос - 76:65.

В заключительном периоде сборная США активно сокращала отставание. Однако сербы удерживали преимущество - во многом благодаря действиям Йокича и Николы Милутинова. Однако за 3,5 минуты до финальной сирены сборная США сумела сравнять счет, а потом и вовсе вышла вперед благодаря трехочковому броску от Стефена Карри.

В последние моменты матча американцы упрочили собственное преимущество. Итоговый счет - 95:91 в пользу сборной США, которая в финале Олимпиады-2024 сыграет с Францией. Сербия же поборется в матче за бронзовые медали с Германией.

Отметим, что американская команда собрала лучший состав на главный старт четырехлетия из топовых звезд НБА. Сборная США может обновить собственный рекорд по числу титулов олимпийских чемпионов, которых у нее пока 16.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2146641-sbornaya-ssha-po-basketbolu-v-dramatichnom-kambeke-vyrvala-putevku-v-final-olimpiady-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie