Впервые в истории боксер из Кыргызстана вышел в финал Олимпиады

Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу первым в истории своей страны вышел в финал олимпийского турнира по боксу на Играх-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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В полуфинале весовой категории до 57 килограммов спортсмен встретился с болгарином Хавьером Ибаньесом. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых Сейитбек уулу одержал победу раздельным решением судей со счетом 4:1.

Кыргызстанец обеспечил своей стране первую олимпийскую медаль в боксе. Ранее его соотечественники не доходили до полуфинальной стадии Игр. На Олимпиаде-2024 сборная Кыргызстана уже получила серебро и три бронзы в борьбе.

Золото Сейитбек уулу оспорит с узбекистанцем Абдумаликом Халоковым, который пробился в финал благодаря победе единогласным решением судей над австралийцем Чарли Сениором.

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