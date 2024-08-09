Впервые в истории боксер из Кыргызстана вышел в финал Олимпиады

Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу первым в истории своей страны вышел в финал олимпийского турнира по боксу на Играх-2024, передает корреспондент NUR.KZ.
В полуфинале весовой категории до 57 килограммов спортсмен встретился с болгарином Хавьером Ибаньесом. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых Сейитбек уулу одержал победу раздельным решением судей со счетом 4:1.
Кыргызстанец обеспечил своей стране первую олимпийскую медаль в боксе. Ранее его соотечественники не доходили до полуфинальной стадии Игр. На Олимпиаде-2024 сборная Кыргызстана уже получила серебро и три бронзы в борьбе.
Золото Сейитбек уулу оспорит с узбекистанцем Абдумаликом Халоковым, который пробился в финал благодаря победе единогласным решением судей над австралийцем Чарли Сениором.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2146642-vpervye-v-istorii-bokser-iz-kyrgyzstana-vyshel-v-final-olimpiady/