Спортсменку из Индии сняли с финала Олимпиады из-за лишнего веса

Финалистку олимпийского турнира по вольной борьбе Винеш Пхогат из Индии сняли с поединка из-за проваленной процедуры взвешивания - девушка была тяжелее лимита на 100 граммов.
Пхогат выступает в категории до 50 кг. Она должна была встретиться с американкой Сарой Хильдербрандт в финале, но была дисквалифицирована, пишет ESPN India.
Согласно правилам, борцы должны взвешиваться дважды: утром предварительного раунда и утром финала.
Эксперты предположили, что лишний вес спортсменка набрала 6 августа после проведенных поединков - ей нужно было восстановиться. По словам авторов, за ночь спортсменке предстояло сбросить около 2 кг, чтобы уложиться в лимит своей весовой категории.
Сообщается, что после полуфинала Пхогат видели в спортивном костюме - девушка пыталась сбросить лишний вес.
Согласно правилам, провал на взвешивании влечет за собой дисквалификацию - спортсменка из Индии лишилась медали, а ее место в финале займет Юснейлис Гусман Лопес, которая проиграла в полуфинале турнира.
Премьер-министр Индии в своем профиле в X обратился к дисквалифицированной спортсменке.
"Ты гордость Индии и вдохновение для каждого индийца", - поддержал Моди девушку-борца.
По информации МОК, Индия на текущий момент занимает 67-ю строчку в медальном зачете Олимпийских игр 2024 года. Индийские спортсмены сумели завоевать три бронзовых медали. Стоит отметить, что все медали были завоеваны стрелками (из винтовки и пистолета).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2146084-sportsmenku-iz-indii-snyali-s-finala-olimpiady-iz-za-lishnego-vesa/