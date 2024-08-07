Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 7 августа

В 11-й день летних Олимпийских игр-2024 выступят 7 казахстанских спортсменов. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание стартов отечественных атлетов по времени Астаны.
13:40. Гребной спринт. Байдарки-одиночки 1000м, квалификация (м)
Бекарыс Раматулла.
14:00. Греко-римская борьба. 1/8 финала (м)
Нурсултан Турсынов — Мохамед Метвалли (Египет). До 87 кг.
14:40. Гребной спринт. Каноэ-одиночки 1000м, квалификация (м)
Сергей Емельянов.
15:37. Таеквондо. 1/8 финала (м)
Самирхон Абабакиров — Вито Делль’Аквила (Италия). До 58 кг.
Финал состоится в 00:37.
15:45. Трековые велогонки. Спринт, квалификация (м)
Андрей Чугай.
21:15. Греко-римская борьба. Финал (м)
Демеу Жадраев — Нао Кусака (Япония). До 77 кг.
01:51. Бокс. Финал (м)
Нурбек Оралбай — Александр Хижняк. До 80 кг.
Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:
10:30. Легкая атлетика. Ходьба, марафон, смешанная эстафета
15:13. Парусный спорт. Швертбот, медальная гонка (ж)
15:54. Спортивное скалолазание. Скорость, финал (ж)
16:13. Парусный спорт. Швертбот, медальная гонка (м)
17:43. Парусный спорт. Многокорпусник, медальная гонка (микст)
18:00. Тяжелая атлетика. 61кг (м)
18:43. Парусный спорт. Швертбот, медальная гонка (микст)
20:30. Скейтбординг. Парк, финал (м)
21:04. Трековые велогонки. Гонка преследования, финалы (м)
21:15. Легкая атлетика. Прыжки с шестом, финал (ж)
21:57. Трековые велогонки. Гонка преследования, финалы (ж)
22:30. Синхронное плавание. Группы, акробатическая программа
22:30. Тяжелая атлетика. 49кг (ж)
23:19. Таеквондо. Поединки за бронзу, до 49кг (ж)
23:25. Легкая атлетика. Метание диска, финал (м)
23:34. Таеквондо. Поединки за бронзу, до 58кг (м)
00:19. Таеквондо. Финал, до 49кг (ж)
00:20. Легкая атлетика. 400м, финал (м)
00:30. Бокс. Полуфиналы, до 57кг (ж)
00:43. Легкая атлетика. 3000м с/п, финал (м)
01:02. Бокс. Полуфиналы, свыше 92кг (м)
01:34. Бокс. Финал, до 63.5кг (м).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145526-olimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-7-avgusta/