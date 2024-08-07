Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 7 августа

Опубликовано:

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай
Нурбек Оралбай. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

В 11-й день летних Олимпийских игр-2024 выступят 7 казахстанских спортсменов. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание стартов отечественных атлетов по времени Астаны.

13:40. Гребной спринт. Байдарки-одиночки 1000м, квалификация (м)

Бекарыс Раматулла.

14:00. Греко-римская борьба. 1/8 финала (м)

Нурсултан Турсынов — Мохамед Метвалли (Египет). До 87 кг.

14:40. Гребной спринт. Каноэ-одиночки 1000м, квалификация (м)

Сергей Емельянов.

15:37. Таеквондо. 1/8 финала (м)

Самирхон Абабакиров — Вито Делль’Аквила (Италия). До 58 кг.

Финал состоится в 00:37.

15:45. Трековые велогонки. Спринт, квалификация (м)

Андрей Чугай.

21:15. Греко-римская борьба. Финал (м)

Демеу Жадраев — Нао Кусака (Япония). До 77 кг.

01:51. Бокс. Финал (м)

Нурбек Оралбай — Александр Хижняк. До 80 кг.

Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:

10:30. Легкая атлетика. Ходьба, марафон, смешанная эстафета

15:13. Парусный спорт. Швертбот, медальная гонка (ж)

15:54. Спортивное скалолазание. Скорость, финал (ж)

16:13. Парусный спорт. Швертбот, медальная гонка (м)

17:43. Парусный спорт. Многокорпусник, медальная гонка (микст)

18:00. Тяжелая атлетика. 61кг (м)

18:43. Парусный спорт. Швертбот, медальная гонка (микст)

20:30. Скейтбординг. Парк, финал (м)

21:04. Трековые велогонки. Гонка преследования, финалы (м)

21:15. Легкая атлетика. Прыжки с шестом, финал (ж)

21:57. Трековые велогонки. Гонка преследования, финалы (ж)

22:30. Синхронное плавание. Группы, акробатическая программа

22:30. Тяжелая атлетика. 49кг (ж)

23:19. Таеквондо. Поединки за бронзу, до 49кг (ж)

23:25. Легкая атлетика. Метание диска, финал (м)

23:34. Таеквондо. Поединки за бронзу, до 58кг (м)

00:19. Таеквондо. Финал, до 49кг (ж)

00:20. Легкая атлетика. 400м, финал (м)

00:30. Бокс. Полуфиналы, до 57кг (ж)

00:43. Легкая атлетика. 3000м с/п, финал (м)

01:02. Бокс. Полуфиналы, свыше 92кг (м)

01:34. Бокс. Финал, до 63.5кг (м).

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2145526-olimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-7-avgusta/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie