Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 7 августа

В 11-й день летних Олимпийских игр-2024 выступят 7 казахстанских спортсменов. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание стартов отечественных атлетов по времени Астаны.

13:40. Гребной спринт. Байдарки-одиночки 1000м, квалификация (м)

Бекарыс Раматулла.

14:00. Греко-римская борьба. 1/8 финала (м)

Нурсултан Турсынов — Мохамед Метвалли (Египет). До 87 кг.

14:40. Гребной спринт. Каноэ-одиночки 1000м, квалификация (м)

Сергей Емельянов.

15:37. Таеквондо. 1/8 финала (м)

Самирхон Абабакиров — Вито Делль’Аквила (Италия). До 58 кг.

Финал состоится в 00:37.

15:45. Трековые велогонки. Спринт, квалификация (м)

Андрей Чугай.

21:15. Греко-римская борьба. Финал (м)

Демеу Жадраев — Нао Кусака (Япония). До 77 кг.

01:51. Бокс. Финал (м)

Нурбек Оралбай — Александр Хижняк. До 80 кг.

Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:

10:30. Легкая атлетика. Ходьба, марафон, смешанная эстафета

15:13. Парусный спорт. Швертбот, медальная гонка (ж)

15:54. Спортивное скалолазание. Скорость, финал (ж)

16:13. Парусный спорт. Швертбот, медальная гонка (м)

17:43. Парусный спорт. Многокорпусник, медальная гонка (микст)

18:00. Тяжелая атлетика. 61кг (м)

18:43. Парусный спорт. Швертбот, медальная гонка (микст)

20:30. Скейтбординг. Парк, финал (м)

21:04. Трековые велогонки. Гонка преследования, финалы (м)

21:15. Легкая атлетика. Прыжки с шестом, финал (ж)

21:57. Трековые велогонки. Гонка преследования, финалы (ж)

22:30. Синхронное плавание. Группы, акробатическая программа

22:30. Тяжелая атлетика. 49кг (ж)

23:19. Таеквондо. Поединки за бронзу, до 49кг (ж)

23:25. Легкая атлетика. Метание диска, финал (м)

23:34. Таеквондо. Поединки за бронзу, до 58кг (м)

00:19. Таеквондо. Финал, до 49кг (ж)

00:20. Легкая атлетика. 400м, финал (м)

00:30. Бокс. Полуфиналы, до 57кг (ж)

00:43. Легкая атлетика. 3000м с/п, финал (м)

01:02. Бокс. Полуфиналы, свыше 92кг (м)

01:34. Бокс. Финал, до 63.5кг (м).