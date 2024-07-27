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Что известно о казахстанцах, выигравших первую медаль на Олимпиаде

Опубликовано:

Казахстанская спортсменка Александра Ле, выступающая в пулевой стрельбе
Александра Ле: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанские стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаев стали первыми спортсменами на этой Олимпиаде, кто выиграл медаль. Редакция NUR.KZ подробно рассказывает о стрелках.

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Александра Ле

Самая юная представительница национальной команды завоевала лицензию на чемпионате Азии по пулевой стрельбе в Джакарте, где ей удалось расположиться на седьмом месте. На Олимпиаде-2024 Ле также индивидуально выступит в стрельбе из пневматической винтовки из трех позиций (50 метров), а также с дистанции 10 метров.

"Когда я пришла в этот спорт, начинала мечтать об участии в Олимпиаде и достижении своего наилучшего результата. Это моя цель, и я верю в нее. Я знаю, что если показать себя в полную силу, там и будут победы. Единственная, на кого я стараюсь ровняться, - на своего тренера. Это главный тренер нашей команды - Ольга Вячеславовна Довгун. Я очень сильно хотела оказаться в национальной команде, чтобы поработать с ней", - рассказывала Ле Казахстанской федерации спортивной стрельбы.

На Satbayev University, где учится спортсменка, пишут, что Александра окончила Спортивный республиканский колледж в Алматы. В 2022 году начала свое обучение по образовательной программе "Бизнес-инжиниринг".

Ислам Сатпаев

Казахстанский стрелок Ислам Сатпаев
Ислам Сатпаев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Как сообщается на сайте НОК, Ислам Сатпаев - единственный представитель казахстанской сборной, которому удалось квалифицироваться на Олимпиаду благодаря успешному выступлению на чемпионате мира.

20 августа прошлого года стрелок занял четвертое место на мировом первенстве в Баку (Азербайджан), что обеспечило стране первую квоту для участия в Олимпиаде в Париже.

Также Сатпаев на ЧМ отметился новым рекордом Казахстана по результативности - 632,7 очка.

"Чувствую себя замечательно. Это мои первые Игры, и я завоевал бронзу. Это великолепно", - цитирует Ислама официальный сайт Олимпийских игр.

Отмечается, что это первая медаль Казахстана на Играх в стрельбе с 1996 года. В Атланте два серебра завоевал Сергей Беляев (стрельба из винтовки) и бронза была на счету Владимира Вохмянина (стрельба из скорострельного пистолета).

Ранее сообщалось, что спортсмены выступили в соревнованиях смешанных дуэтов в пулевой стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В квалификации казахстанцы заняли третье место, что позволило им принять участие в противостоянии за бронзу.

Соперниками Ле и Сатпаева в борьбе за медали стала немецкая пара Анна Янссен и Максимилиан Ульбрих. Казахстанский дуэт выиграл матч со счетом 17:5 по итогам 11 серий выстрелов.

Таким образом, именно 20-летняя Ле и 25-летний Сатпаев стали обладателями первой медали на Олимпиаде-2024 среди всех участников соревнований.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140555-chto-izvestno-o-kazahstancah-vyigravshih-pervuyu-medal-na-olimpiade/

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