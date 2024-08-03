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Казахстанский гимнаст Милад Карими занял пятое место на Олимпиаде-2024

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Казахстанский гимнаст Милад Карими
Милад Карими. Фото: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

Лидер сборной Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими выступил в финале Олимпиады-2024 в вольных упражнениях, передает корреспондент NUR.KZ.

В субботу в этом виде спорта начались финалы на отдельных снарядах. Карими в данной категории квалифицировался в решающую стадию только на вольных упражнениях. В этой дисциплине казахстанец стал бронзовым призером чемпионата мира 2023 года.

На Олимпиаде сложность финальной комбинации гимнаста оценили в 6,300 балла. За исполнение он получил 8,200 балла. Итоговая сумма Карими — 14,500. Этот результат позволил 25-летнему казахстанцу занять пятое место.

Победу одержал филиппинец Карлос Юло (15,000). Серебро выиграл израильтянин Артем Долгопят (14,966), бронзу — британец Джейк Джерман (14,933).

Карими завершил выступление на Олимпиаде-2024. Ранее он выступил в финале личного многоборья, где трижды упал и замкнул таблицу, заняв 24-е место.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144106-kazahstanskiy-gimnast-milad-karimi-zanyal-pyatoe-mesto-na-olimpiade-2024/

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