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Еще один мировой рекорд установили на Олимпиаде-2024

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Американский пловец Бобби Финк
Бобби Финк. Фото: Adam Pretty/Getty Images

Американский пловец Бобби Финк обновил рекорд мира на дистанции 1500 метров вольным стилем и выиграл золото Олимпиады-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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В воскресенье в плавании разыгрывались последние комплекты медалей. Дистанцию 1500 метров вольным стилем Финк преодолел за 14 минут 30,67 секунды. Второе место занял итальянец Грегорио Пальтриньери (+3,88 секунды), третье — ирландец Даниэль Виффен (+8,96).

24-летний Финк обновил мировой рекорд. Предыдущее достижение (14:31,02) установил китаец Сунь Ян на Играх-2012 в Лондоне.

Американец стал трехкратным олимпийским чемпионом. В Токио-2020 он также выиграл дистанцию 1500 метров и показал лучший результат на 800-метровке.

Мировой рекорд Финка стал пятым на Олимпиаде-2024. Ранее исторические достижения покорили южнокорейская лучница Си Хен Лим, китайский пловец Пан Жанле, американские бегуны в смешанной комбинированной эстафете 4 х 400 метров, а также пловцы из США в смешанной комбинированной эстафете 4 х 100 метров.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144392-eshche-odin-mirovoy-rekord-ustanovili-na-olimpiade-2024/

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