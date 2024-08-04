Еще один мировой рекорд установили на Олимпиаде-2024

Американский пловец Бобби Финк обновил рекорд мира на дистанции 1500 метров вольным стилем и выиграл золото Олимпиады-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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В воскресенье в плавании разыгрывались последние комплекты медалей. Дистанцию 1500 метров вольным стилем Финк преодолел за 14 минут 30,67 секунды. Второе место занял итальянец Грегорио Пальтриньери (+3,88 секунды), третье — ирландец Даниэль Виффен (+8,96).

24-летний Финк обновил мировой рекорд. Предыдущее достижение (14:31,02) установил китаец Сунь Ян на Играх-2012 в Лондоне.

Американец стал трехкратным олимпийским чемпионом. В Токио-2020 он также выиграл дистанцию 1500 метров и показал лучший результат на 800-метровке.

Мировой рекорд Финка стал пятым на Олимпиаде-2024. Ранее исторические достижения покорили южнокорейская лучница Си Хен Лим, китайский пловец Пан Жанле, американские бегуны в смешанной комбинированной эстафете 4 х 400 метров, а также пловцы из США в смешанной комбинированной эстафете 4 х 100 метров.

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