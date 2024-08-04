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Сборная Армении выиграла первую медаль на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Армянский гимнаст Артур Давтян
Артур Давтян. Фото: Naomi Baker/Getty Images

Гимнаст Артур Давтян стал серебряным призером летней Олимпиады-2024 и принес сборной Армении первую медаль на Играх в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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В воскресенье прошло три финала на отдельных снарядах в спортивной гимнастике. Давтян боролся за медали в опорном прыжке.

За обе попытки 31-летний атлет получил одинаковую оценку — 14,966 балла (5,600 за сложность и 9,366 за исполнение). Аналогичная сумма в качестве средней пошла в итоговый протокол.

Выше Давтяна оказался только филиппинец Карлос Юло со средней оценкой в 15,116 балла. В субботу он выиграл золото и в вольных упражнениях. Бронзовую награду в опорном прыжке забрал британец Харри Хепворт (14,949).

Медаль Давтяна стала для сборной Армении первой на Олимпиаде-2024. Сам спортсмен во второй раз попал на пьедестал Игр. В Токио-2020 он стал бронзовым призером в опорном прыжке.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144379-sbornaya-armenii-vyigrala-pervuyu-medal-na-olimpiade-2024/

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