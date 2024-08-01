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Второй мировой рекорд установили на Олимпиаде-2024

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Китайский пловец Пан Жанле
Пан Жанле. Фото: An Lingjun/CHINASPORTS/VCG via Getty Images

Китайский пловец Пан Жанле с мировым рекордом выиграл золото Олимпиады-2024 в Париже на дистанции 100 метров вольным стилем, передает корреспондент NUR.KZ.

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В финале этой дисциплины спортсмен показал время 46,40 секунды. Он обновил собственный мировой рекорд, который установил на чемпионате планеты в феврале (46,80). Следовательно, это достижение также оказалось лучшим в истории Олимпиад.

Жанле впервые стал чемпионом Игр. Ближайший преследователь проиграл ему более секунды. Серебро на стометровке вольным стилем выиграл австралиец Кайл Чалмерс (47,48), бронзу — румын Давид Попович (47,49).

Единственный казахстанец в этой дисциплине выбыл на предварительной стадии. Адильбек Мусин преодолел дистанцию за 49,10 секунды и занял 41-е место.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2142840-vtoroy-mirovoy-rekord-ustanovili-na-olimpiade-2024/

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