Второй мировой рекорд установили на Олимпиаде-2024

Китайский пловец Пан Жанле с мировым рекордом выиграл золото Олимпиады-2024 в Париже на дистанции 100 метров вольным стилем, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Американские баскетболисты выиграли второй матч на Олимпиаде-2024

В финале этой дисциплины спортсмен показал время 46,40 секунды. Он обновил собственный мировой рекорд, который установил на чемпионате планеты в феврале (46,80). Следовательно, это достижение также оказалось лучшим в истории Олимпиад.

Жанле впервые стал чемпионом Игр. Ближайший преследователь проиграл ему более секунды. Серебро на стометровке вольным стилем выиграл австралиец Кайл Чалмерс (47,48), бронзу — румын Давид Попович (47,49).

Единственный казахстанец в этой дисциплине выбыл на предварительной стадии. Адильбек Мусин преодолел дистанцию за 49,10 секунды и занял 41-е место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.