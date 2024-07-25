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Первый мировой рекорд установили на Олимпиаде-2024

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Южнокорейская лучница Си Хен Лим
Си Хен Лим. Фото: Julian Finney/Getty Images

Южнокорейская спортсменка Си Хен Лим установила новый мировой рекорд в женской стрельбе из классического лука на Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

В четверг в этой дисциплине прошел квалификационный раунд индивидуального турнира. 21-летняя Лим заняла первое место, набрав 694 очка после 72 выстрелов.

Предыдущий мировой рекорд (692 очка) принадлежал другой представительнице Южной Кореи — Кан Че Ен. Это достижение продержалось чуть больше пяти лет.

Всего в женских соревнованиях по стрельбе из лука стартовали 64 спортсменки. Они продолжат борьбу в плей-офф, начиная с 1/32 финала. Представительниц Казахстана в этой дисциплине на Олимпиаде-2024 нет.

Ранее мы подробно рассказывали о мужской национальной команде по стрельбе из лука, которая квалифицировалась на Игры в Париж.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2139810-pervyy-mirovoy-rekord-ustanovili-na-olimpiade-2024/

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