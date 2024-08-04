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Определился соперник Нурбека Оралбая по финалу Олимпиады-2024

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Украинский боксер Александр Хижняк
Александр Хижняк. Фото: MOHD RASFAN/AFP via Getty Images

Украинский боксер Александр Хижняк вышел в финал Олимпиады-2024 в Париже, где оспорит золото с казахстанцем Нурбеком Оралбаем, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье в весовой категории до 80 килограммов прошли полуфинальные поединки. Первый из них выиграл Оралбай, который гарантировал себе как минимум серебряную медаль.

Соперник казахстанца по олимпийскому финалу определился в бою Хижняка и кубинца Арлена Лопеса. Это противостояние продлилось все три раунда и завершилось победой украинца раздельным решением судей со счетом 3:2.

Хижняк и Оралбай побьются за золото 8 августа. Поединок начнется в 1:51 по казахстанскому времени.

Для Оралбая Олимпиада в Париже — дебютная в карьере. Хижняк выступал в Токио-2020, где выиграл серебро.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2144382-opredelilsya-sopernik-nurbeka-oralbaya-po-finalu-olimpiady-2024/

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