Сборная Украины выиграла первое золото на Олимпиаде-2024

Женская сборная Украины по фехтованию на сабле выиграла Олимпиаду-2024 и принесла стране первое золото соревнований в Париже, передает корреспондент NUR.KZ

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В субботу в этой дисциплине состоялся командный турнир. На пути к финалу украинки победили сборные Италии (45:37) и Японии (45:32).

В решающее противостояние также пробилась команда Республики Корея. Схватка за золото завершилась победой украинок со счетом 45:42.

При этом чемпионки выиграли только три дуэли из девяти. Все эти поединки провела Ольга Харлан. Перед последней дуэлью украинки отставали на три очка, но лидер национальной сборной принесла своей сборной золото.

Ранее Харлан выиграла бронзу в индивидуальном турнире. Теперь она стала двукратной олимпийской чемпионкой. Всего в активе 33-летней спортсменки шесть медалей Игр. По этому показателю она стала единоличной рекордсменкой в истории Украины.

Награда саблисток для украинцев третьей на Олимпиаде-2024. Помимо бронзы Харлан, в активе этой сборной также серебро Сергея Кулиша в пулевой стрельбе.

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