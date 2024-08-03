Неравный бой: на Олимпиаде против дзюдоиста из Франции вышел борец на 60 кг легче

На турнире смешанных команд по дзюдо Южная Корея выставила 81-килограммового Ли Ен Хвана против Тедди Ринера весом более 140 кг, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Бой вышел неравным. Вес южнокорейского дзюдоиста составлял 81 килограмм, рост – 175 сантиметров. А француза Тедди Риннера – 140 килограммов и 204 сантиметра соответственно.
Всего, как пишет издание, поединок длился полторы минуты. Ринер выиграл иппоном.
Причины такого решения корейской команды неизвестны, пишут авторы со ссылкой на французские СМИ.
Соперник Ринера по финалу личного турнира в весе свыше 100 кг Ким Мин Чон был заявлен на командный турнир, но в предыдущем раунде против сборной Турции схватку не проводил.
Сборная Франции вышла в полуфинал командного турнира, победив корейскую команду со счетом 4:1.
Ринер – первый в истории четырехкратный олимпийский чемпион по дзюдо и самый титулованный дзюдоист в истории Олимпиад (четыре золота и две бронзы).
Ли Ен Хван выиграл в Париже бронзу в весе до 81 кг. Он является чемпионом Азии и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.
Ранее дзюдоист Ринер угодил в еще один скандал. Его соперник, грузинский борец Гурам Тушишвили, после проигрыша поднял ногу и уперся ею в пах оппоненту, из-за чего француз упал. Далее в адрес лежавшего Ринера посыпались неприятные выражения, а затем его пнули при попытке подняться. В итоге грузинского спортсмена дисквалифицировали за "действия, противоречащие духу дзюдо".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144110-neravnyy-boy-na-olimpiade-protiv-dzyudoista-iz-francii-vyshel-borec-na-60-kg-legche/