Неравный бой: на Олимпиаде против дзюдоиста из Франции вышел борец на 60 кг легче

На турнире смешанных команд по дзюдо Южная Корея выставила 81-килограммового Ли Ен Хвана против Тедди Ринера весом более 140 кг, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Бой вышел неравным. Вес южнокорейского дзюдоиста составлял 81 килограмм, рост – 175 сантиметров. А француза Тедди Риннера – 140 килограммов и 204 сантиметра соответственно.

Всего, как пишет издание, поединок длился полторы минуты. Ринер выиграл иппоном.

Причины такого решения корейской команды неизвестны, пишут авторы со ссылкой на французские СМИ.

Тедди Ринер в схватке с Ли Ен Хваном. Фото: Mustafa Ciftci / Anadolu / Getty Images

Соперник Ринера по финалу личного турнира в весе свыше 100 кг Ким Мин Чон был заявлен на командный турнир, но в предыдущем раунде против сборной Турции схватку не проводил.

Сборная Франции вышла в полуфинал командного турнира, победив корейскую команду со счетом 4:1.

Ринер – первый в истории четырехкратный олимпийский чемпион по дзюдо и самый титулованный дзюдоист в истории Олимпиад (четыре золота и две бронзы).

Ли Ен Хван выиграл в Париже бронзу в весе до 81 кг. Он является чемпионом Азии и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.

Ранее дзюдоист Ринер угодил в еще один скандал. Его соперник, грузинский борец Гурам Тушишвили, после проигрыша поднял ногу и уперся ею в пах оппоненту, из-за чего француз упал. Далее в адрес лежавшего Ринера посыпались неприятные выражения, а затем его пнули при попытке подняться. В итоге грузинского спортсмена дисквалифицировали за "действия, противоречащие духу дзюдо".

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