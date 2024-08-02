Грузинский дзюдоист и французский чемпион устроили скандал на Олимпиаде-2024 (видео)

Скандалом завершилась схватка по дзюдо между грузином Гурамом Тушишвили и французом Тедди Ринером на Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Спортсмены встретились в рамках 1/4 финала весовой категории свыше 100 килограммов.

Ринер оформил бросок, который принес ему иппон, то есть досрочную победу. Тушишвили оказался на татами, после чего поднял ногу и уперся ей в пах оппонента, из-за чего француз упал.

Грузин поднялся и продолжил нелицеприятно обращаться к лежавшему Ринеру, а затем толкнул его при попытке подняться. В итоге Тушишвили дисквалифицировали за "действия, противоречащие духу дзюдо". Он лишился шанса побороться за бронзу через утешительный раунд.

При официальном объявлении результата напряжение между соперниками спало, они обменялись рукопожатием. Грузин упрекнул француза в демонстративном праздновании победы после иппона.

По итогам соревнований Ринер выиграл золото и стал четырехкратным олимпийским чемпионом. Ранее он становился лучшим в индивидуальных турнирах в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016. В Токио-2020 француз выиграл золото в смешанных командных соревнованиях.

Ранее Ринер выступил в роли последнего факелоносца на церемонии открытия Олимпиады-2024. Вместе с легкоатлеткой Мари-Жозе Перек он зажег чашу для Олимпийского огня.

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