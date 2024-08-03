Футболисты Франции и Аргентины устроили массовую драку на Олимпиаде-2024 (видео)

Скандалом завершился четвертьфинальный матч между мужскими сборными Франции и Аргентины по футболу на летней Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в Бордо. Французы одержали победу со счетом 1:0 и стали последним полуфиналистом домашней Олимпиады.

Сразу после финального свистка ситуация на поле вышла из-под контроля. Футболисты и персонал команд устроили массовую потасовку.

Дерущихся удалось разнять, большинство участников удалились в подтрибунное помещение. Однако конфликт быстро возобновился там, но не попал в кадры трансляции.

По сообщению Daily Mail, в итоге французские футболисты вернулись на поле и отпраздновали победу с болельщиками.

Напомним, в пятницу в скандал попал и Тедди Ринер. Легендарный французский дзюдоист и грузин Гурам Тушишвили устроили потасовку после схватки.

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