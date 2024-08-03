Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Футболисты Франции и Аргентины устроили массовую драку на Олимпиаде-2024 (видео)

Опубликовано:

Футболисты сборных Франции и Аргентины на Олимпиаде-2024
Футболисты сборных Франции и Аргентины. Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Скандалом завершился четвертьфинальный матч между мужскими сборными Франции и Аргентины по футболу на летней Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в Бордо. Французы одержали победу со счетом 1:0 и стали последним полуфиналистом домашней Олимпиады.

Сразу после финального свистка ситуация на поле вышла из-под контроля. Футболисты и персонал команд устроили массовую потасовку.

Дерущихся удалось разнять, большинство участников удалились в подтрибунное помещение. Однако конфликт быстро возобновился там, но не попал в кадры трансляции.

По сообщению Daily Mail, в итоге французские футболисты вернулись на поле и отпраздновали победу с болельщиками.

Напомним, в пятницу в скандал попал и Тедди Ринер. Легендарный французский дзюдоист и грузин Гурам Тушишвили устроили потасовку после схватки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2143990-futbolisty-francii-i-argentiny-ustroili-massovuyu-draku-na-olimpiade-2024-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie