Общее селфи сделали спортсмены Южной и Северной Кореи на Олимпиаде (видео)

Призеры олимпийского турнира по настольному теннису в миксте из КНДР, Южной Кореи и Китая сделали совместное селфи на подиуме после завершения соревнований, передает РБК.

Как сообщает издание, на церемонии награждения игроки Южной Кореи и КНДР соблюдали формальности, несмотря на сложные отношения между странами.

Отмечается, что медали в миксте у пингпонгистов были разыграны накануне. Золото взяли китайцы Ван Чуцинь и Сунь Инша, серебро - Ри Чон Сик и Ким Кум Ен из КНДР, а бронзу - Лим Чон-хун и Син Ю-бин из Южной Кореи.

При этом, по данным издания, на церемонии награждения спортсмены КНДР и Южной Кореи едва коснулись друг друга во время рукопожатий, сказав друг другу "Поздравляем" по-корейски, а также сделали совместное селфи на телефон спортсмена Лима.

Напомним, в начале года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сделал неожиданное заявление: по его словам, КНДР оккупирует Южную Корею, если это потребуется для безопасности страны. По словам северокорейского лидера, если враги КНДР осмелятся применить силу, Пхеньян примет смелое решение и мобилизует все необходимые силы.

В конце мая мы писали, что Северная Корея отправила через границу более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею. Отмечалось, что к ним были прикреплены пакеты с мусором.

В конце июня, по данным Русской службы Би-Би-Си, КНДР снова запустила шары с мусором на юг. Один из них упал в резиденции президента Южной Кореи.