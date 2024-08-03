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Казахстанка Асем Орынбай начала борьбу за финал Олимпиады-2024

Опубликовано:

Асем Орынбай
Асем Орынбай. Фото: Турар Казангапов

Представительница Казахстана в стендовой стрельбе Асем Орынбай выступила в первый день квалификации в индивидуальном ските среди женщин на Олимпиаде в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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Казахстанка заняла 23-е место в общем зачете. В первом раунде ей удалось набрать 22 балла, аналогичное количество очков она заработала во втором раунде. В третьем раунде Орынбай записала на свой счет 23 очка.

В общей сложности спортсменка набрала 67 очков в первый день квалификационного отбора в финал летних Олимпийских игр – 2024 по данной дисциплине.

Далее ей предстоит выступление во второй части. По итогам четвертого и пятого раундов сформируется таблица квалификации. Стрелки из топ-6 выйдут в финал.

Всего в квалификации принимают участие 29 спортсменок.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144100-kazahstanka-asem-orynbay-vystupila-v-pervyy-den-borby-za-final-olimpiady-2024/

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