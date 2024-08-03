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Абиба Абужакынова извинилась после поражения сборной Казахстана по дзюдо на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова
Абиба Абужакынова. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Лидер женской сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова сделала заявление по завершении выступления на Олимпиаде-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В субботу казахстанские дзюдоисты уступили на старте командного турнира Бразилии. Этим выступлением национальная команда завершила выступление на Олимпиаде-2024.

Абужакынова проиграла свою схватку бразильянке. Ранее в личном турнире казахстанка остановилась в шаге от медали, уступив в поединке за бронзу.

"Мы впервые получили квоту в командных соревнованиях. Однако нам не удалось полностью укомплектовать состав, поэтому некоторым нашим спортсменам пришлось выступать не в своих весовых категориях, а в более тяжелых.
Тем не менее я считаю, что мы добились хорошего результата, проявили смелость и желание, сделали все возможное. Жаль, что нам не удалось приблизиться к награде, но я верю, что на следующие Игры мы придем в полном составе и проявим себя. Я прошу прощения за то, что не смогла порадовать фанатов", — заявила Абужакынова.

Сборная Казахстана по дзюдо завершила выступление на Олимпиаде-2024 с двумя медалями. Золото выиграл Елдос Сметов, бронзу — Гусман Кыргызбаев.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144074-abiba-abuzhakynova-izvinilas-posle-porazheniya-sbornoy-kazahstana-po-dzyudo-na-olimpiade-2024/

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