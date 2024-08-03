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Команда Казахстана по дзюдо завершила выступление на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар
Абылайхан Жубаназар. Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК

Казахстанские дзюдоисты уступили Бразилии на старте смешанных командных соревнований на Олимпийских играх в Париже-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

От казахстанской команды в этих соревнованиях принимали участие Абиба Абужакынова (до 48 кг), Данияр Шамшаев (до 73 кг), Эсмигуль Куюлова (до 70 кг), Абылайхан Жубаназар (до 90 кг), Камила Берликаш (свыше 70 кг), Нурлыхан Шархан (свыше 90 кг).

Начинала казахстанско-бразильское противостояние Абужакынова, которая уступила иппоном - 0:11. Затем на парижский татами от Казахстана вышел биться Шамшаев, который одержал досрочную победу - 10:1.

В третьем поединке Куюлова уступила, а затем Жубаназар смог сравнять общий счет. Берликаш в упорном противостоянии упустила победу в дополнительное время. В самом тяжелом весе Шархан уступил иппоном, и казахстанцы не смогли догнать соперников.

Итоговый счет противостояния - 4:2 в пользу Бразилии.

Таким образом, выступления казахстанских дзюдоистов на Олимпийских играх завершились.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144041-komanda-kazahstana-po-dzyudo-zavershila-vystuplenie-na-olimpiade-2024/

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