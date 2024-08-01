Появились кадры поздравления Елдоса Сметова от его принципиального соперника (видео)

Олимпийский чемпион по дзюдо — 2020 из Японии Наохиса Такато поздравил казахстанца Елдоса Сметова с завоеванием золотой медали Игр в Париже-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

После пресс-конференции Елдоса Сметова с журналистами японец подошел к казахстанцу и личного его поздравил с завоеванием золотой медали. После этого олимпийские чемпионы сделали совместное фото.

Напомним, Наохиса Такато является олимпийским чемпионом Игр в Токио-2020. В полуфинале Олимпиады тогда он одолел именно Елдоса Сметова, после чего казахстанец стал бронзовым призером.

Как рассказал сам японец, в финале олимпийских соревнований в Париже Сметов выступал в кимоно, которое он ему подарил.

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