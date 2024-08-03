"Сена-сационным" назвали в МОК олимпийский триатлон после жалоб спортсменов

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на брифинге проронил шутку по поводу прошедшего триатлона, после которого спортсмены жаловались на здоровье, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Триатлон был сенсационным, даже лучше сказать "Сена-сационным", не знаю, поняли ли вы меня, но я попытался", - передает издание слова Баха.

И напоминает, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон фразой "достигли невозможного" отреагировал на заплыв по Сене, которая была закрыта для купания с 1923 года в связи с высоким содержанием патогенных бактерий.

Триатлон на Олимпиаде у мужчин и женщин состоялся 31 июля, на день позже изначальной даты. Во вторник, 30 июля, после неудовлетворительных результатов проверки качества речной воды, турниры пришлось перенести. По той же причине несколько дней подряд срывались тренировки триатлонистов, и выступать им пришлось без должной подготовки, пишут авторы статьи.

Триатлонистки из Испании, Швеции и Нидерландов пожаловались на неприемлемые условия заплыва в Сене на Олимпиаде. В частности, испанка Мариам Касильяс заявила Marca, что организаторы "не подумали о здоровье спортсменов" и "превратили соревнования в цирк".

"Здоровье должно быть на первом месте, и они убедили нас, что все меры контроля принимаются для нас, но на самом деле, если бы они подумали о нас, у них был бы реальный план Б, а не план Б заплыва в реке с ограничениями", - цитирует издание Касильяс. По словам авторов, она считает, что триатлонисты на Олимпиаде оказались "в некотором роде клоунами в цирке".

Напомним, ранее мы писали, что нескольких триатлонистов стошнило после прохождения водной части гонки - среди них оказалась казахстанская спортсменка Екатерина Шабалина. Девушка снялась по ходу соревнований.

"(...) Я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа", - заявила спортсменка. Она сообщила, что после обратилась к медикам.

"Прописали лекарства. Надеюсь, ухудшения не будет", - добавила она.

Мы писали, что соревнования по триатлону переносились из-за плохого качества воды в Сене.

Напомним, еще с прошлого года Сена оказалась в центре внимания из-за подготовки Парижа к приему Олимпиады. В Euronews сообщали, что на очистку речной воды выделили 1,4 млрд евро. Основная проблема, по информации издания, заключалась в том, что после каждого ливня вода из канализации переливалась в реку.

В преддверии ОИ мэр Парижа искупалась в Сене, чтобы доказать безопасность реки для олимпийцев.