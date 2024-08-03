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Казахстанский стрелок не смог выйти в финал Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский стрелок Эдуард Ещенко
Эдуард Ещенко. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представитель мужской команды Казахстана по стендовой стрельбе Эдуард Ещенко завершил свои выступления на Олимпийских играх – 2024 в Париже, сообщает корреспондент NUR.KZ.

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Ещенко выступил в рамках заключительной части квалификационной стадии в мужском индивидуальном ските. По итогам первого этапа отбор казахстанец занял 27-е место в общем зачете из 30 спортсменов.

В первом раунде он набрал 21 очко, во втором – 23, в третьем – 22 балла. Во второй день отборочного цикла казахстанец выступил в заключительных четвертом и пятом раундах, набрав в них 24 и 25 очков соответственно. В общей сложности Ещенко набрал 115 баллов и занял 26-е место в общем зачете, что не позволило ему побороться за медаль.

Напомним, что в финал выходят только 6 лучших спортсменов из квалификации.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2144062-kazahstanskiy-strelok-ne-smog-vyyti-v-final-olimpiady-2024/

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