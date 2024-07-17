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Мэр Парижа искупалась в Сене, чтобы доказать безопасность реки для олимпийцев

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Мэр Парижа искупалась в Сене
Мэр Парижа искупалась в Сене. Фото: t.me/dwglavnoe

В рамках подготовки к принятию Олимпиады 26 июля, мэр Парижа проплыла по Сене кролем, чтобы доказать безопасность воды, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как сообщается в Telegram-канале русской редакции Deutsche Welle, в знак того, что река готова принять участников Олимпиады, мэр Парижа показательно искупалась в Сене.

Анн Идальго провела в воде около пяти минут, проплыв несколько десятков метров кролем в компании спортсменов, передает издание.

Мэр Парижа искупалась в Сене
Мэр Парижа искупалась в Сене. Фото: t.me/dwglavnoe

Мэр Парижа искупалась в Сене
Мэр Парижа искупалась в Сене. Фото: t.me/dwglavnoe

Telegram-канал Sputnik Казахстан сообщил, что в свете затрат на очистку Сены перед Олимпиадой в 1,4 млрд евро французский сегмент интернета на акцию мэра отреагировал взрывом мемов.

Напомним, Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа.

Сегодня стало известно, что 12 специалистов из Казахстана будут работать на соревнованиях в судействе в рамках летних Олимпийских игр – 2024, которые состоятся в Париже.

Что касается водных дисциплин, ранее мы писали, что двое представителей Казахстана выступят на Олимпиаде-2024 в плавании: лицензии на летние Игры в Париже получили Адильбек Мусин и Ксения Игнатова. Для обоих Олимпиада-2024 будет дебютной в карьере.

Сена, по данным Британской энциклопедии, – вторая по длине река во Франции. Она берет начало на плато Лангр, в 30 км к северо-западу от Дижона, и протекает через Париж, прежде чем впасть в Ла-Манш в Гавре после пути длиной в 780 км.

Река Сена протекает через Париж
Река Сена протекает через Париж. Фото: Getty Images/Sylvain Sonnet

Река Сена протекает через Париж
Река Сена протекает через Париж. Фото: Getty Images/Matteo Colombo

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2135697-mer-parizha-iskupalas-v-sene-chtoby-dokazat-bezopasnost-reki-dlya-olimpiycev/

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