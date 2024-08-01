Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанскую триатлонистку стошнило после заплыва в Сене

Опубликовано:

Екатерина Шабалина
Екатерина Шабалина. Фото: instagram.com/shabal1na

Нескольких триатлонистов стошнило после прохождения водной части гонки - среди них оказалась казахстанская спортсменка Екатерина Шабалина. Девушка снялась по ходу соревнований.

В интервью порталу Sport24 она рассказала, что произошло во время гонки.

По ее словам, она наглоталась воды.

"Триатлон - контактный вид спорта, судьям отслеживать "драку" на этапе плавания довольно тяжело. Хоть это и запрещено. Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа", - заявила спортсменка.

Она сообщила, что после обратилась к медикам.

"Прописали лекарства. Надеюсь, ухудшения не будет", - добавила она.

В похожей ситуации оказался канадский триатлонист Тайлер Миславчук.

Издание Toronto Sun пишет, что после финиша Миславчук выглядел плохо. Журналисты не знают точно, что послужило причиной - истощение от физически тяжелого спорта или содержимое воды. Сообщается, что его вырвало 10 раз.

В интервью известному спортивному журналисту Ариэлю Хельвани спортсмен рассказал, что такое случается, но не часто.

По словам спортсмена, он выложился во время гонки и наглотался воды, а после почувствовал себя нехорошо.

Напомним, единственная представительница Казахстана в триатлоне на Олимпиаде-2024 Екатерина Шабалина снялась по ходу соревнований. Она сошла с дистанции на втором из семи кругов велосипедного этапа (40 километров) и не приняла участие в беговом сегменте длительностью 10 километров.

Стоит отметить, что соревнования по триатлону переносились из-за плохого качества воды в Сене.

Напомним, еще с прошлого года Сена оказалась в центре внимания из-за подготовки Парижа к приему Олимпиады. В Euronews сообщали, что на очистку речной воды выделили 1,4 млрд евро. Основная проблема, по информации издания, заключалась в том, что после каждого ливня вода из канализации переливалась в реку.

В преддверии ОИ мэр Парижа искупалась в Сене, чтобы доказать безопасность реки для олимпийцев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2143122-kazahstankuyu-triatlonistku-stoshnilo-posle-zaplyva-v-sene/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie