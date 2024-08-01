Казахстанскую триатлонистку стошнило после заплыва в Сене

Нескольких триатлонистов стошнило после прохождения водной части гонки - среди них оказалась казахстанская спортсменка Екатерина Шабалина. Девушка снялась по ходу соревнований.

В интервью порталу Sport24 она рассказала, что произошло во время гонки.

По ее словам, она наглоталась воды.

"Триатлон - контактный вид спорта, судьям отслеживать "драку" на этапе плавания довольно тяжело. Хоть это и запрещено. Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа", - заявила спортсменка.

Она сообщила, что после обратилась к медикам.

"Прописали лекарства. Надеюсь, ухудшения не будет", - добавила она.

В похожей ситуации оказался канадский триатлонист Тайлер Миславчук.

Издание Toronto Sun пишет, что после финиша Миславчук выглядел плохо. Журналисты не знают точно, что послужило причиной - истощение от физически тяжелого спорта или содержимое воды. Сообщается, что его вырвало 10 раз.

В интервью известному спортивному журналисту Ариэлю Хельвани спортсмен рассказал, что такое случается, но не часто.

По словам спортсмена, он выложился во время гонки и наглотался воды, а после почувствовал себя нехорошо.

Напомним, единственная представительница Казахстана в триатлоне на Олимпиаде-2024 Екатерина Шабалина снялась по ходу соревнований. Она сошла с дистанции на втором из семи кругов велосипедного этапа (40 километров) и не приняла участие в беговом сегменте длительностью 10 километров.

Стоит отметить, что соревнования по триатлону переносились из-за плохого качества воды в Сене.

Напомним, еще с прошлого года Сена оказалась в центре внимания из-за подготовки Парижа к приему Олимпиады. В Euronews сообщали, что на очистку речной воды выделили 1,4 млрд евро. Основная проблема, по информации издания, заключалась в том, что после каждого ливня вода из канализации переливалась в реку.

В преддверии ОИ мэр Парижа искупалась в Сене, чтобы доказать безопасность реки для олимпийцев.