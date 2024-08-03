Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 3 августа

В восьмой день Олимпийских игр в Париже стартуют 14 казахстанских атлетов в 6 видах спорта. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание их выступлений по времени Астаны.
12:00. Стендовая стрельба. Скит, квалификация день 2 (мужчины)
Эдуард Ещенко.
12:00. Стендовая стрельба. Скит, квалификация день 1 (женщины)
Асем Орынбай.
12:00. Дзюдо. Команды. 1/8 финала (микст)
Казахстан — Бразилия. Финал в 19:00
14:00. Шоссейные велогонки. Групповая гонка (мужчины)
Евгений Федоров, Алексей Луценко (выступление за медали).
18:30. Спортивная гимнастика. Вольные упражнения, финал (мужчины)
Милад Карими.
19:50. Бокс. 1/4 финала (женщины)
Назым Кызайбай — Ингрит Валенсия (Колумбия). До 50 кг.
20:16. Спортивная гимнастика. Конь, финал (мужчины)
Нариман Курбанов.
Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:
12:30. Пулевая стрельба. Пистолет 25м, финал (женщины)
13:00. Конный спорт. Командная выездка, гран-при, переездка
13:18. Академическая гребля. Одиночки, финальный заезд (женщины)
13:30. Академическая гребля. Одиночки, финальный заезд (мужчины) Академическая гребля
13:50. Академическая гребля. Восьмерки, финал A (женщины)
14:10. Академическая гребля. Восьмерки, финал A (мужчины)
15:00. Теннис. Парный разряд, финал (мужчины)
15:00. Теннис. Парный разряд, за 3-е место (мужчины)
15:00. Теннис. Одиночный разряд, финал (женщины)
15:00. Теннис. Парный разряд, за 3-е место (женщины)
16:30. Настольный теннис. Одиночный разряд, за 3-е место (женщины)
17:30. Настольный теннис. Одиночный разряд, финал (женщины)
18:30. Стендовая стрельба. Скит, финал (мужчины)
20:38. Бокс. Финал (женщины, до 60 кг)
22:00. Фехтование. Командная сабля, финалы (женщины)
22:35. Легкая атлетика. Толкание ядра, финал (мужчины)
23:20. Легкая атлетика. Тройной прыжок, финал (женщины)
23:30. Плавание. 100м баттерфляем, финал (мужчины)
00:08. Плавание. 200м комплексом, финал (женщины)
00:20. Легкая атлетика. 100м, финал (женщины)
00:28. Плавание. 800м вольным стилем, финал (женщины)
00:45. Легкая атлетика. Десятиборье, 1500м (мужчины)
01:00. Серфинг. Финал (мужчины)
02:12. Серфинг. Финал (женщины).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2143992-olimpiada-2024-raspisanie-vystupleniy-kazahstancev-na-3-avgusta/