Олимпиада-2024: расписание выступлений казахстанцев на 3 августа

В восьмой день Олимпийских игр в Париже стартуют 14 казахстанских атлетов в 6 видах спорта. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание их выступлений по времени Астаны.

12:00. Стендовая стрельба. Скит, квалификация день 2 (мужчины)

Эдуард Ещенко.

12:00. Стендовая стрельба. Скит, квалификация день 1 (женщины)

Асем Орынбай.

12:00. Дзюдо. Команды. 1/8 финала (микст)

Казахстан — Бразилия. Финал в 19:00

14:00. Шоссейные велогонки. Групповая гонка (мужчины)

Евгений Федоров, Алексей Луценко (выступление за медали).

18:30. Спортивная гимнастика. Вольные упражнения, финал (мужчины)

Милад Карими.

19:50. Бокс. 1/4 финала (женщины)

Назым Кызайбай — Ингрит Валенсия (Колумбия). До 50 кг.

20:16. Спортивная гимнастика. Конь, финал (мужчины)

Нариман Курбанов.

Расписание медальных соревнований без участия казахстанцев:

12:30. Пулевая стрельба. Пистолет 25м, финал (женщины)

13:00. Конный спорт. Командная выездка, гран-при, переездка

13:18. Академическая гребля. Одиночки, финальный заезд (женщины)

13:30. Академическая гребля. Одиночки, финальный заезд (мужчины) Академическая гребля

13:50. Академическая гребля. Восьмерки, финал A (женщины)

14:10. Академическая гребля. Восьмерки, финал A (мужчины)

15:00. Теннис. Парный разряд, финал (мужчины)

15:00. Теннис. Парный разряд, за 3-е место (мужчины)

15:00. Теннис. Одиночный разряд, финал (женщины)

15:00. Теннис. Парный разряд, за 3-е место (женщины)

16:30. Настольный теннис. Одиночный разряд, за 3-е место (женщины)

17:30. Настольный теннис. Одиночный разряд, финал (женщины)

18:30. Стендовая стрельба. Скит, финал (мужчины)

20:38. Бокс. Финал (женщины, до 60 кг)

22:00. Фехтование. Командная сабля, финалы (женщины)

22:35. Легкая атлетика. Толкание ядра, финал (мужчины)

23:20. Легкая атлетика. Тройной прыжок, финал (женщины)

23:30. Плавание. 100м баттерфляем, финал (мужчины)

00:08. Плавание. 200м комплексом, финал (женщины)

00:20. Легкая атлетика. 100м, финал (женщины)

00:28. Плавание. 800м вольным стилем, финал (женщины)

00:45. Легкая атлетика. Десятиборье, 1500м (мужчины)

01:00. Серфинг. Финал (мужчины)

02:12. Серфинг. Финал (женщины).

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