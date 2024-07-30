Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Соревнования Олимпиады-2024 с участием казахстанки оказались под угрозой

Опубликовано:

Река Сена протекает через Париж
Париж. Фото: Getty Images/Matteo Colombo

На Олимпийских играх в Париже перенесли мужские состязания в триатлоне из-за проблем с качеством воды в реке Сене, передает NUR.KZ со ссылкой на Euronews.

Свежая публикация по теме:
Дзюдоистка Эсмигуль Куюлова подвела итоги выступления на Олимпиаде-2024

Соревнования были запланированы на вторник, 30 июля, но были отложены из-за слишком грязной воды в главной реке французской столицы, где должен был пройти плавательный этап гонки.

Организаторы заверили, что попытаются провести мужской триатлон в среду. 

Женские соревнования, в которые заявлена казахстанка Екатерина Шабалина, также запланированы на среду. Риск штормов в прогнозе погоды на вторник, среду и четверг вечером может также повлиять на повторный перенос мероприятий.

В Париже во время церемонии открытия Олимпиады в пятницу прошел ливень, который продолжался и в субботу. Сильные дожди обычно вызывают повышение уровня кишечной палочки и других бактерий в Сене.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Олимпиада 2024
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2141881-gryaznaya-voda-posluzhila-prichinoy-perenosa-sorevnovaniy-na-olimpiade-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie