Соревнования Олимпиады-2024 с участием казахстанки оказались под угрозой

На Олимпийских играх в Париже перенесли мужские состязания в триатлоне из-за проблем с качеством воды в реке Сене, передает NUR.KZ со ссылкой на Euronews.
Соревнования были запланированы на вторник, 30 июля, но были отложены из-за слишком грязной воды в главной реке французской столицы, где должен был пройти плавательный этап гонки.
Организаторы заверили, что попытаются провести мужской триатлон в среду.
Женские соревнования, в которые заявлена казахстанка Екатерина Шабалина, также запланированы на среду. Риск штормов в прогнозе погоды на вторник, среду и четверг вечером может также повлиять на повторный перенос мероприятий.
В Париже во время церемонии открытия Олимпиады в пятницу прошел ливень, который продолжался и в субботу. Сильные дожди обычно вызывают повышение уровня кишечной палочки и других бактерий в Сене.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2141881-gryaznaya-voda-posluzhila-prichinoy-perenosa-sorevnovaniy-na-olimpiade-2024/