Казахстанская триатлонистка не смогла финишировать на Олимпиаде-2024

Единственная представительница Казахстана в триатлоне на Олимпиаде-2024 Екатерина Шабалина снялась по ходу соревнований, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Рыбакина записала видеообращение к казахстанским болельщикам после снятия с Олимпиады

Женщины вступили в борьбу за медали в среду. На старт вышли 55 спортсменок.

Шабалина снялась на втором из семи кругов велосипедного этапа (40 километров) и не приняла участие в беговом сегменте длительностью 10 километров.

До этого она финишировала последней в первой части триатлона — плавании на дистанции 1500 метров. Водный этап соревнований прошел в Сене.

На момент публикации борьбу, как и казахстанка, досрочно прекратили Манами Иидзима из Гуама и Жанна Леэр из Люксембурга.

Ранее мы подробно рассказывали о Шабалиной и других универсальных спортсменах страны на Олимпиаде-2024 — пятиборцах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.