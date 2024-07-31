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Казахстанская триатлонистка не смогла финишировать на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина
Екатерина Шабалина. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Единственная представительница Казахстана в триатлоне на Олимпиаде-2024 Екатерина Шабалина снялась по ходу соревнований, передает корреспондент NUR.KZ.

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Женщины вступили в борьбу за медали в среду. На старт вышли 55 спортсменок.

Шабалина снялась на втором из семи кругов велосипедного этапа (40 километров) и не приняла участие в беговом сегменте длительностью 10 километров.

До этого она финишировала последней в первой части триатлона — плавании на дистанции 1500 метров. Водный этап соревнований прошел в Сене.

На момент публикации борьбу, как и казахстанка, досрочно прекратили Манами Иидзима из Гуама и Жанна Леэр из Люксембурга.

Ранее мы подробно рассказывали о Шабалиной и других универсальных спортсменах страны на Олимпиаде-2024 — пятиборцах.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2142453-kazahstanskaya-triatlonistka-ne-smogla-finishirovat-na-olimpiade-2024/

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