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Казахстанский дзюдоист Нурлыхан Шархан уступил чемпиону мира из Узбекистана на Олимпиаде-2024

Опубликовано:

Нурлыхан Шархан
Нурлыхан Шархан. Фото: Сали Сабиров / НОК РК

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Нурлыхан Шархан завершил выступление на Олимпиаде-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

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Соперником спортсмена в схватке на стадии 1/8 финала в весовой категории до 100 килограммов был победитель чемпионата мира и Азиады 2022 года из Узбекистана Музаффарбек Туробоев — четвертый номер мирового рейтинга.

Уже на первой минуте оппонент казахстанца повел в счете. Затем Шархан также получил вадза-ари, однако уже через несколько секунд Туробоев оформил иппон, то есть досрочную победу.

Таким образом, бронзовый призер Азиатских игр и чемпионата Азии из Казахстана завершил выступление на Олимпиаде-2024. Напомним, в первом круге Шархан одолел двукратного чемпиона Европы бельгийского дзюдоиста Тому Никифорова.

На данный момент у национальной команды по дзюдо две медали в Париже - золото Елдоса Сметова (60 кг) и бронза Гусмана Кыргызбаева.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2143113-kazahstanskiy-dzyudoist-nurlyhan-sharhan-ustupil-chempionu-mira-iz-uzbekistana-na-olimpiade-2024/

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