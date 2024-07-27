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Тренер казахстанских стрелков отреагировала на первую медаль Олимпиады-2024

Опубликовано:

Казахстанский стрелок Ислам Сатпаев
Ислам Сатпаев. Фото: Charles McQuillan/Getty Images

Главный тренер сборной Казахстана по пулевой стрельбе Ольга Довгун в комментарии для NUR.KZ прокомментировала достижение своих подопечных на Олимпиаде-2024.

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В субботу Александра Ле и Ислам Сатпаев выиграли бронзу в соревнованиях смешанных дуэтов в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Эта награда стала первой на Олимпиаде-2024 для всех участников.

"Мы, конечно, очень рады. Ребятам пришлось побиться. Это сложная работа, когда либо на пьедестале, либо вне его. Ребята справились, вовремя получили нужные рекомендации. В конечном итоге они очень счастливы — это исторический момент. С 1996 года у нас не было в пулевой стрельбе медалей. Первое упражнение, первая медаль. Я счастлива сама и думаю, наша победа задаст хороший тон на медали", — сказала Довгун.

Ранее казахстанские стрелки выиграли три олимпийские награды в Атланте-1996. Сергей Беляев тогда стал двукратным серебряным призером, а Владимир Вохмянин завоевал бронзу.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140549-trener-kazahstanskih-strelkov-otreagirovala-na-pervuyu-medal-olimpiady-2024/

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