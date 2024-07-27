Елдос Сметов вышел в полуфинал Олимпиады-2024

Представитель национальной сборной Казахстана по дзюдо Елдос Сметов одержал третью победу на Олимпиаде-2024 и вышел в полуфинал, передает корреспондент NUR.KZ.

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Казахстанский дзюдоист встречался в весовой категории до 60 килограммов с представителем Китайского Тайбэя Яном Юнвэем — серебряного призера Игр-2020 в Токио.

Сметов одержал победу со счетом 1:0 и вышел в полуфинал олимпийских соревнований. При этом изначально на последней минуте судьи зафиксировали иппон, но затем это решение отменили

Таким образом, казахстанец как минимум поборется за бронзу (при поражении на следующей стадии).

Напомним, в предыдущем поединке один из самых титулованных спортсменов нынешней олимпийской сборной выиграл у украинского дзюдоиста Дилшота Халматова.

Елдос Сметов становился серебряным призером Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а также брал бронзу на Олимпиаде в Токио-2020.

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