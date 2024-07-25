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Казахстан на Олимпиаде-2024: куда приплывут гребцы?

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Казахстанские каноисты Тимур Хайдаров и Сергей Емельянов (слева направо)
Тимур Хайдаров и Сергей Емельянов (слева направо). Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

NUR.KZ продолжает цикл материалов о казахстанцах на Олимпиаде-2024 в Париже. В этом тексте речь пойдет о двух видах гребли — академической, а также на байдарках и каноэ.

Формально это два разных вида спорта. Однако в них, очевидно, есть немало сходств. В академической гребле Казахстан представит один атлет, в гребле на байдарках и каноэ — шестеро.

Большая часть олимпийских лицензий в этих видах спорта разыгрывалась на чемпионатах мира. Остальные путевки оспаривались на различных континентальных квалификационных турнирах. Всего на Олимпиаде-2024 выступят 502 "академиста" и 236 байдарочников и каноистов. Представление казахстанцев начнем с единственного спортсмена в первой категории.

Владислав Яковлев (31 год)

Казахстанский гребец Владислав Яковлев
Владислав Яковлев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Квалифицировался на Олимпиаду-2024 благодаря успешному выступлению на азиатском отборочном турнире в апреле. Игры в Париже будут для Яковлева уже четвертыми в карьере, он один из самых опытных спортсменов во всей сборной Казахстана. В Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020 атлет занимал 28-е, 31-е и 19-е места соответственно.

Побороться за медаль в Париже будет крайне сложно. Однако нельзя исключать, что опыт поможет Яковлеву показать лучший результат в карьере. Выступление в квалификации на индивидуальной дистанции 2000 метров он начнет 27 июля.

"Олимпиада четвертая. А эмоции, в принципе, одинаковые, так как это главный старт четырехлетия. Они, конечно, радостные, потому что есть возможность там выступить. От последних Игр отличается разве что тем, что во время ОИ в Токио была пандемия. И все проходило закрыто, скромно. А так — это большой спортивный праздник, всегда приятно выступать на Олимпийских играх", — говорил Яковлев в интервью Olympic.kz.

Сергей Емельянов (29 лет) и Тимур Хайдаров (28 лет)

Казахстанские каноисты Тимур Хайдаров и Сергей Емельянов (слева направо)
Тимур Хайдаров и Сергей Емельянов (слева направо). Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

В гребле на байдарках и каноэ шестеро казахстанцев заработали три парные лицензии. Один из отличившихся дуэтов — Емельянов и Хайдаров. В апреле они выиграли отборочный чемпионат Азии на дистанции 500 метров в каноэ-двойке. Емельянов также выступит в Париже индивидуально на дистанции вдвое больше.

Для обоих Олимпиада-2024 станет второй в карьере. Хайдаров одиночно выступал в Рио-2016, где на дистанциях 200 и 1000 метров занял 14-е и 18-е места соответственно. Емельянов в Токио-2020 на километровой дистанции показал 24-й результат сольно и 12-й в паре со своим братом Тимофеем Емельяновым.

Казахстанский дуэт может качественно выступить в Париже. Например, на последних Азиатских играх Емельянов и Хайдаров стали чемпионами на олимпийской дистанции.

"Когда взяли квоту, в первую очередь было облегчение от того, что выполнили свою задачу, уверенно победив соперников. Можно сказать, выдохнули. В нас верили и поддерживали очень много людей: родные, близкие, тренеры. И было, конечно же, приятно оправдать все надежды. В первую очередь свои. Слава Всевышнему, что дал нам сил. Очень счастлив, что взял путевку и снова поеду на Олимпийские игры", — говорил Хайдаров в интервью Olympic.kz.

Мария Бровкова (19 лет) и Руфина Искакова (20 лет)

Казахстанские каноистки Руфина Искакова и Мария Бровкова (слева направо)
Руфина Искакова и Мария Бровкова (слева направо). Фото: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images

Молодой казахстанский дуэт квалифицировался на Игры-2024 на том же чемпионате Азии в апреле. Бровкова и Искакова стали лучшими в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Теперь обе дебютируют на Олимпиаде.

Бровкова также выступит сольно на дистанции 200 метров. В прошлом году она уже становилась чемпионкой мира среди юниоров в индивидуальном заезде, но это было на дистанции в пять раз длиннее. Искакова тогда же выиграла золото в молодежном зачете на 5000 метров.

Шансы казахстанок на олимпийские медали трудно назвать высокими, но девушки быстро прогрессируют и могут пробиться как минимум в полуфинал.

Бекарыс Раматулла (21 год) и Сергей Токарницкий (31 год)

Казахстанские байдарочники Бекарыс Раматулла и Сергей Токарницкий (слева направо)
Бекарыс Раматулла и Сергей Токарницкий (слева направо). Фото: Дирекция развития спорта

Единственные представители Казахстана на Олимпиаде-2024 в гребле на байдарках. Как и другие упомянутые дуэты, они заработали лицензию на чемпионате Азии в апреле, где стали лучшими на 500-метровке. При этом Раматулла в Париже также выступит индивидуально на дистанции вдвое длиннее. Для него эта Олимпиада будет дебютной.

Токарницкий же стартовал в Рио-2016. Тогда он занял 12-е место в байдарке-двойке на 200-метровке и стал 10-м в четверке на 1000-метровке. Также в активе казахстанца золото Азиатских игр 2018 года и две победы на чемпионате Азии 2015 года.

Дуэт Раматуллы и Токарницкого — классический сплав молодости и опыта. Возможно, именно это сочетание поможет им достойно выступить на Олимпиаде-2024, хотя в число претендентов на медали казахстанцы не входят.

Гребля на Олимпиаде-2024

Академическая гребля предполагает движение лодки с помощью весел, которые подвижно крепятся к борту уключиной. Отличительная особенность этого вида спорта в том, что атлеты сидят спиной к направлению движения во время заезда. Соревнования по академической гребле проводятся на Олимпиадах со вторых современных Игр в Париже-1900. Женщины стали участвовать в них в Монреале-1976.

Гребля на байдарках и каноэ стала олимпийской дисциплиной в Берлине-1936. Каноисты плывут, стоя на одном колене и используя однолопастное весло с какой-либо стороны. Байдарочники находятся в положении сидя и работают двухлопастным веслом.

Соревнования по этим видам спорта на Олимпиаде-2024 пройдут в комплексе "Вер-сюр-Марн", который сконструирован на территории досугового центра в Вайр-Торси. Также он примет состязания по гребному слалому.

"Академист" Яковлев начнет выступление 27 июля. Первые старты казахстанских байдарочников и каноистов назначены на 5 августа.

Казахстан в гребле на Олимпиадах

Отечественные спортсмены ранее не попадали на пьедестал Игр ни в одном виде гребли. Лучший результат казахстанцев на Олимпиадах — седьмое место.

Такой результат показали Константин Негодяев в каноэ-одиночке на 500-метровке в Атланте-1996, он же в паре с Жомартом Сатубалдиным на аналогичной дистанции в Сиднее-2000, а также байдарочницы Ирина Подойникова и Наталья Сергеева в дуэте на 500-метровке в Рио-2016.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2139421-kazahstan-na-olimpiade-2024-kuda-priplyvut-grebcy/

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