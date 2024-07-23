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Какой смысл в себе несет талисман Олимпиады в Париже?

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Талисманы Олимпийский и Паралимпийских игр-2024
Талисманы Олимпийский и Паралимпийских игр-2024: Официальный сайт МОК

Как правило, главным символом Олимпийских игр становится персонаж, олицетворяющий страну-хозяйку турнира, зачастую ими становится животные. NUR.KZ объясняет, какую идею несет в себе талисман Олимпиады в Париже.

Талисмана предстоящего турнира зовут Фриж, и он является фригийским колпаком, первоначально его надевали освобожденные рабы. Этот традиционный головной убор во французской культуре является символом свободы. Народ надевал его во все ключевые моменты своей истории, в том числе он засветился и во времена великой французской революции.

Главная идея Фрижа заключается в том, чтобы продемонстрировать людям, что спорт способен менять жизни, а талисманы будут играть в этом огромную роль, возглавляя революцию посредством спорта, и смогут принести больше активности в жизнь французов через понятный традиционный символ.

Он также выступает и символом Паралимпийских игр, но второй Фриж отличается тем, что вместо одной ноги у него протез, а обувь на нем красного цвета.

Девиз талисманов на Олимпимйских и Паралимпийских играх звучит так: "Одни мы идем быстрее, но вместе мы идем дальше".

Торжественная церемония открытия Олимпиады-2024 в столице Франции состоится 26 июля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2138508-kakoy-smysl-v-sebe-neset-talisman-olimpiady-v-parizhe/

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