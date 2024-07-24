Олимпиада-2024: сколько стоят официальные сувениры Игр в Париже

Французская столица активно принимает туристов и готовится к церемонии открытия летних Олимпийских игр. Особенно радушно встречают официальные сувенирные магазины, в которых каждый желающий может прибрести необходимую атрибутику Олимпиады. Корреспондент NUR.KZ прогулялась по парижским магазинам и узнала цены на олимпийские сувениры.

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Один из самых туристически развитых городов во всем мире однозначно знает, чем завлечь всех, кто приехал посетить главное спортивное событие четырехлетия. Для создания необходимой праздничной атмосферы по всему городу находятся небольшие сувенирные лавки, где можно приобрести любой памятный предмет с Олимпийских игр.

Так, в магазине, который находится в Международном центре телевещателей, журналисты, аккредитованные на ОИ, могут увезти с собой частичку масштабного спортивного события.

В лавке представлен обширный ассортимент мерча: толстовки, свитшоты, футболки, шоперы, шарфы и кепки. Цены на такое удовольствие начинаются от 30 евро (около 15 500 тенге по нынешнему курсу). Самый дорогой свитшот, брендированный логотипом Олимпийских игр, можно приобрести за 50 евро.

Также здесь можно купить официальный талисман Игр в виде красного фригийского колпака. Цены также варьируются от 20 евро до 40 евро.

Для любителей изящной канцелярии здесь найдутся ручки за 10 евро, блокноты за 15-20 евро, значки и брелоки стоимостью 10-12 евро.

Как отмечают консультанты в магазинах, особым спросом у покупателей пользуются именно талисманы, которые сразу ассоциируются с Играми в Париже.

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