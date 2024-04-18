Как будет выглядеть форма казахстанских спортсменов на Олимпийских играх в Париже (фото)

В мажилисе обсудили вопросы развития спорта в Казахстане. В завершении депутатам презентовали спортивную форму для сборной Казахстана на Олимпийских играх в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Форма состоит из нескольких комплектов. Так, отдельная форма предусмотрена для знаменосцев, боксера Асланбека Шымбергенова и легкоатлетки Надежды Дубовицкой.

Форма для знаменосцев. Фото: NUR.KZ/Айгерим Аскарова

Также будет специальная форма для участия в параде.

Форма для участия в параде. Фото: NUR.KZ/Айгерим Аскарова

Отдельная форма предусмотрена для церемонии награждения. Также спортсменам обещают купить комплекс для тренировок.

Форма для тренировок. Фото: NUR.KZ/Айгерим Аскарова

"В январе была создана большая комиссия из 25 человек, в которую вошли чемпионы мира и Олимпийских игр, общественные активисты. В первом этапе приняли участие восемь дизайнеров. В результате мы выбрали эскизы шести униформ.

Но среди них не было подходящей, поэтому мы организовали второй этап. В результате мы выбрали показанную вам сегодня форму. На спортивную одежду для Олимпиады бюджетные средства не выделяются. Одежда будет приобретена за счет спонсоров. Качество будет хорошее", - заверил министр культуры и спорта Ермек Маржикпаев.

Напомним, в конце марта дирекция развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК опубликовала варианты экипировки для казахстанцев на Олимпийские игры-2024.

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в столице Франции – Париже.

В июле 2023 года Казахстан получил официальное приглашение на Олимпиаду-2024.

Недавно Минтуризма и спорта объявило суммы призовых будущим чемпионам и призерам летних Олимпийских игр в Париже-2024.

Также в сентябре прошлого года во время Азиады-2023 спортсменка Алина Саркулова пожаловалась на выданную форму и назвала экипировку "одноразовой".

На жалобу отреагировали в Минтуризма и спорта.

Позже в Минпромышленности заявили, что в их ведомство не поступали жалобы на поставщика формы.