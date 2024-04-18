Как будет выглядеть форма казахстанских спортсменов на Олимпийских играх в Париже (фото)

В мажилисе обсудили вопросы развития спорта в Казахстане. В завершении депутатам презентовали спортивную форму для сборной Казахстана на Олимпийских играх в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.
Форма состоит из нескольких комплектов. Так, отдельная форма предусмотрена для знаменосцев, боксера Асланбека Шымбергенова и легкоатлетки Надежды Дубовицкой.
Также будет специальная форма для участия в параде.
Отдельная форма предусмотрена для церемонии награждения. Также спортсменам обещают купить комплекс для тренировок.
"В январе была создана большая комиссия из 25 человек, в которую вошли чемпионы мира и Олимпийских игр, общественные активисты. В первом этапе приняли участие восемь дизайнеров. В результате мы выбрали эскизы шести униформ.
Но среди них не было подходящей, поэтому мы организовали второй этап. В результате мы выбрали показанную вам сегодня форму. На спортивную одежду для Олимпиады бюджетные средства не выделяются. Одежда будет приобретена за счет спонсоров. Качество будет хорошее", - заверил министр культуры и спорта Ермек Маржикпаев.
Напомним, в конце марта дирекция развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК опубликовала варианты экипировки для казахстанцев на Олимпийские игры-2024.
XXXIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в столице Франции – Париже.
В июле 2023 года Казахстан получил официальное приглашение на Олимпиаду-2024.
Недавно Минтуризма и спорта объявило суммы призовых будущим чемпионам и призерам летних Олимпийских игр в Париже-2024.
Также в сентябре прошлого года во время Азиады-2023 спортсменка Алина Саркулова пожаловалась на выданную форму и назвала экипировку "одноразовой".
На жалобу отреагировали в Минтуризма и спорта.
Позже в Минпромышленности заявили, что в их ведомство не поступали жалобы на поставщика формы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2087138-kak-budet-vyglyadet-forma-kazahstanskih-sportsmenov-na-olimpiyskih-igrah-v-parizhe-foto/