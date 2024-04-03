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Стали известны суммы призовых казахстанцам за медали Олимпиады-2024

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Олимпийский флаг
Олимпийский флаг. Фото: pixabay.com

Министерство туризма и спорта РК объявило суммы призовых будущим чемпионам и призерам летних Олимпийских игр в Париже-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал "24KZ".

Олимпийские чемпионы получат $250 тысяч, серебряные призёры – $150 тысяч, бронзовые– $75 тысяч. Денежные выплаты в размере 30, 10 и 5 тысяч долларов предусмотрены также за 4, 5 и 6 места соответственно.

Ранее в пресс-службе Казахстанской федерации бокса опубликовали суммы, которые заработают спортсмены в случае завоевания призовых мест на Олимпийских играх-2024 в Париже. В совокупности чемпион главных игр четырёхлетия в боксе может получить 470 тысяч долларов. В тенге это почти 210 миллионов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2078189-stali-izvestny-summy-prizovyh-kazahstantsam-za-medali-olimpiady-2024/

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