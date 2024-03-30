Казахстанцы смогут выбрать форму для национальной сборной на Олимпиаду-2024 (фото)

Дирекция развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК опубликовала варианты экипировки для казахстанцев на Олимпийские игры-2024, сообщает NUR.KZ.
По итогам открытого конкурса представлено шесть вариантов официальной спортивной и парадной формы для казахстанских спортсменов. Отметим, что казахстанцы могут принять участие в голосовании за понравившийся вариант.
1. Marino Madi
2. Vervetex
3. BLS GROUP
4. "ЖУЗБАЙ ДИЗАЙН"
5. Суретші Ғалия Әбенова
6. Ким Роман дизайнер
Также в Дирекции отметили, что все варианты соответствуют стандартам, указанным в инструкции Международного олимпийского комитета.
Напомним, что летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. На момент публикации в активе казахстанских атлетов 31 лицензия для участия в Играх.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2075931-kazahstantsy-smogut-vybrat-formu-dlya-natsionalnoy-sbornoy-na-olimpiadu-2024-foto/